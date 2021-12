S više od milijun i dvjesto tisuća pregleda, nastup slovenskih Polkaholika u kojemu su obradili poznati hit Miše Kovača 'Drugi joj raspliće kosu' najgledaniji je nastup u ovogodišnjoj sezoni hrvatskog Supertalenta. Sad su nastupali i oduševili i u polufinalnoj večeri, gdje su obradili još neke domaće hitove na sebi svojstven način.

U polufinalu su nastupili posljednji, na samom vrhuncu showa te spojem hitova Eda Sheerana, Petra Graše, Olivera Dragojevića i Tonyja Cetinskog cijeli studio podigli na noge, a žiri im je oduševljeno čestitao.

- Nadogradili ste svoj nastup! Jako ste zabavni! Kad dođem u Sloveniju, doći ću na vaš koncert - rekla je impresionirana Maja Šuput.

POGLEDAJTE POLUFINALNI NASTUP:

Glumac Janko Popović Volarić, jedini koji je na prvom nastupu pomalo sumnjao u Polkaholike, ovog ih je puta pohvalio i za pjevanje i za nastup te im poručio da su jedinstveni.

Operna pjevačica Martina Tomčić dečkima je još na audiciji poručila da su jedinstveni te oduševljeno komentirala koliko je genijalan bio onaj tko ih je spojio. Ovog puta ih je pohvalila i rekla da su bili još zabavniji i da je odlično to što su nadogradili svoj nastup iako su joj se prošli put više svidjeli što se tiče glazbe. S time se nije složio četvrti član žirija Davor koji je rekao da su ga s ovim nastupom potpuno osvojili.

No, Polkaholiki ipak nisu prošli do finala, a prilikom proglašenja finalista, Maja Šuput je priznala da su imali ozbiljan spor oko jednog boda. Bez obzira na to, dečki su ponosni i oduševljeni.

- Kada smo vidjeli da smo u polufinalu s deset sjajnih bodova. dva zlatna gumba i sjajnim nastupima, znali smo da je za nas nastup u polufinalu na najvećoj televizijskoj pozornici u Hrvatskoj više od zlata i velika pobjeda za nas. Stoga smo bili potpuno opušteni i bez velikih očekivanja - rekli su dečki nakon nastupa.

- Bila je to nezaboravna avantura! Vrtuljak emocija! Prekrasno iskustvo, divna ekipa koja stvara emisiju pobrinula se da sudjelovanje u Supertalentu zauvijek pamtimo. Primamo čestitke, pozive na nastupe i TV emisije diljem Hrvatske, ali i Slovenije. Do neba smo zahvalni što nas je naš producent i menadžer uvjerio i ohrabrio da se uopće prijavimo na ovo natjecanje - komentirao je Matic koji u Polkaholikima svira harmoniku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Podsjećamo, Polkaholiki su prije nekoliko dana, zajedno sa zgodnom braćom iz grupe BQL, na JoomBoosu izbacili hit 'Lučke' koji je već na samom vrhu trendinga u brojnim zemljama regije. Poslušajte ga na JoomBoos YouTube kanalu.