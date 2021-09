Na početku nove sezone srpskog realityja 'Zadruga' najviše je prašine podigla slovenska starleta Denise Dame (25). Pozornost je privukla atraktivnim izgledom i provokativnim odjevnim kombinacijama, ali i kontroverznim izjavama.

Naime, Denise je u svom video profilu pri ulasku u show otkrila da je biseksualka, te da se u prošlosti borila s ovisnošću o drogi, seksu i alkoholu. Za srpske medije je ispričala svoju tešku životnu priču.

- Imala sam teško djetinjstvo. Odrastala sam bez oca, koji je prije četiri godine preminuo, a majka je jedva spajala kraj s krajem. U međuvremenu se preudala, pa sam živjela s njom i očuhom, koji je bio veoma strog - rekla je Denise, te dodala kako su je vršnjaci u osnovnoj školi ismijavali zbog izgleda.

- Bila sam najviša u razredu, sada imam skoro dva metra, pa sam i zbog toga bila predmet sprdnje u školi. A i zbog krivih zuba su me nazivali pogrdnim imenima. Čak su me prozivali i zbog toga što mi je mama čistačica. Bilo je jezivo. Stalno sam bila sama, sve dok me gayevi nisu prihvatili. Poslije sam se družila sa transrodnim osobama, koje su uvijek bile tu za mene - otkrila je starleta, koja se i danas zalaže za prava pripadnika LGBT zajednice.

Obitelj joj je bila siromašna i u školu je dolazila u staroj i pohabano odjeći. Otkrila je da je zbog toga počela krasti sve što joj je trebalo - haljine, kozmetiku, obuću.

- Na sreću, nikada zbog toga nisam završila u zatvoru. Nitko me nije uhvatio, jer sve što radim, radim dobro - rekla je ona za Hit. Osvrnula se i na svoj odnos s očuhom te otkrila kako ju je u srednjoj školi vrlo strogo kažnjavao.

- U prvom razredu srednje škole otišla smo na rođendan kod prijatelja. Tada sam imala prvi susret s alkoholom i napila sam se. Bilo mi je muka, pala sam, pa su pozvali moje roditelje da dođu po mene. Oni su bili šokirani, pogotovo očuh. Kada me je vidio u tom stanju, odluči me kazniti. Zatvorio me u kuću naredne četiri godine. Cijelu srednju sam sjedila u kući, samo sam smjela ići u školu - otvorila je dušu Denise te se ožalila kako je zbog toga prvi put imala dečka s 19 godina.

Po isteku 'kućnog pritvora' Dame je bila kao 'puštena s lanca'. U bijegu od trauma iz djetinjstva se odala alkoholu i drogi. Upisala je studij psihologije, ali joj je od učenja bilo zanimljivije izlaziti sa kolegama sa fakulteta. Priznala je i kako je brzo zbog problema s porocima postala previše depresivna pa nije uspjela završiti fakultet.

S 20 godina ju je iz pakla droge, u kojem je bila godinu dana, izbavio posao. Počela se baviti manekenstvom, a uz to je radila u pekari. Njenu ljepotu ubrzo su primijetili kupci, pa su joj ostavljali velike napojnice i pekara je stalno bila puna.

Međutim, ondje je radila samo dva mjeseca jer se odlučila aktivnije baviti modelingom. Priznala je da je dobivala i mnoge nemoralne ponude, koje je redovno odbijala.