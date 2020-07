Slovenka osvojila 'Savršenog', a sada zavodi u mini bikiniju...

Pjevačica je vjerna zdravoj prehrani, što je zasigurno zaslužno za njezinu vitku liniju. Javnost ju je pobliže upoznala u drugoj sezoni 'Gospodina Savršenog'. Po završetku showa je ostala 'slomljena' srca

<p>Slovenska pjevačica <strong>Nuša Rojs</strong> (29) bivša je natjecateljica druge sezone showa 'Gospodin Savršeni', gdje se borila za srce <strong>Mije Matića</strong> (28). Naposljetku je i uspjela, jer je Mijo odabrao upravo nju. No, njihova veza se nakon showa nije održala. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nuša je osvojila Miju</strong></p><p>Nuša trenutačno solira te se dobro zabavlja. Na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj je pozirala u kupaćem kostimu i pokazala preplanuli ten. </p><p>- Žena s najvišim zidovima ima najdublju ljubav - napisala je kratko u opis fotografije.</p><p>Njezini pratitelji nisu toliku pozornost obratili na njezin status, već su je pohvalili na račun izgleda. </p><p>- Nevjerojatno si lijepa. Sve mi se više sviđaš - pisali su joj.</p><p>Nuša je inače vjerna zdravoj prehrani, što je zasigurno zaslužno za njezinu vitku liniju. Kada ne piše ili ne snima novu pjesmu, ona uživa u pilatesu, jogi, jahanju, plivanju, trčanju ili rolanju. Za sebe kaže kako je vrlo romantična, komunikativna, zabavna i iskrena osoba, a njezin muškarac treba biti ljubazan i iskren s dobrim smislom za humor.</p><p>Podsjetimo, u finalu showa Mijo je odlučio kako je Nuša ona prava za njega, ali se vrlo brzo nakon toga predomislio.</p><p> - Distancirao se. Više mi nije pisao i bilo mi je teško. Nakon četiri dana mi se javio i rekao da više ne osjeća da je to ono pravo. Dragi moji, svim svojim srcem željela sam da traje. Ako ste vi razočarani, kako mislite da je meni? Iskreno, napravila sam sve što je bilo moguće s moje strane i molim vas ne sudite, ne pitajte me ništa... - rekla je svojedobno Nuša.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>