Slovenska pjevačica Lili u 60. godini dokazuje da nikad nije kasno: Snaga žene je u srcu

Lili Pance, koja se publici predstavlja kao LILI, u 60. je godini života postala jedna od najstarijih izvođačica u stilu pop-opere na Balkanu, a njezine pjesme, a njene pjesme 'I Noć i dan' i 'Di god ljubav ubije' već osvajaju publiku. Riječ je o skladbama koje nisu samo melodije, već iskrene ispovijesti o ljubavi, snazi žene i vjeri da nikada nije kasno ostvariti svoje snove. Njezina životna priča svjedoči o hrabrosti i vjeri da glazba nikada ne poznaje granice - ni u godinama, ni u jeziku, ni u srcima ljudi.

Glazbu za pjesme potpisuje Bojan Šeruga, dok iza emotivnih stihova stoji poznata autorica Antonija Šola, a suradnja je LILI donijela prepoznatljiv umjetnički pečat. Glazba joj je oduvijek bila put i utočište - najvjerniji prijatelj kroz sve životne uspone i padove.

- Suradnja s Antonijom Šolom započela je bez našeg izravnog kontakta, autor glazbe zamolio ju je da napiše tekstove za dvije skladbe. Kada je Antonija Šola prvi put čula kako interpretiram i pjevam njezine stihove, bila je iznimno oduševljena emocijom, snagom i iskrenošću izvedbe, istaknuvši da je tekst dobio novu dimenziju upravo kroz moju interpretaciju - rekla je Lili.

Lili posjećuje otok Lošinj, koji je postao njezin izvor inspiracije.

- Lošinj za mene nije samo mjesto – to je osjećaj mira. Kad sam ovdje, sve stane i mogu osjetiti sve što mi treba za pjesmu. Mirisi, ljudi, more… sve me nadahnjuje da svoje emocije pretočim u glazbu - dodaje.

Osim toga, često ističe kako njezine pjesme govore o snazi žene.

- Snaga žene je u srcu koje ne prestaje voljeti, čak i kad je slomljeno. Ne pjevam glasom - pjevam onim što sam preživjela - govori.

Svoj narod nije zaboravila, a poklonila im je pjesmu Mati. Posvećena je njezinoj majci, ali i svim majkama svijeta.

- Ljetos sam izgubila svoju mamu, zato je pjesma još osobnija. Želim da slušatelji osjete toplinu i snagu majčine ljubavi - priča.

Na pitanje kako to da se u 60. godini odlučila profesionalno posvetiti glazbi odgovara kako nikad nije kasno.

- Kada se život smiri, kada djeci više ne treba svakodnevna podrška, dobiješ priliku da sa zrelošću slijediš svoje srce. Pjevanje je moja dugogodišnja ljubav, a sada sam joj dala profesionalni oblik. Lijepo mi je pjevati na oba jezika, ali radije pjevam na hrvatskom jer osjećam dublju povezanost s harmonijom glazbe u sebi. Kad pjevam na hrvatskom, pjevam srcem - kaže Lili.

Njena obitelj na glazbu gleda s velikom podrškom.

- Moji najbliži dali su mi hrabrost da vjerujem u sebe. Oni su moji prvi kritičari i najveći navijači u isto vrijeme – pomažu mi ostati iskrena i predana sebi - rekla je.

Njene pjesme govore o univerzalnim temama.

- Skladba 'I noć i dan' govori o vječnoj ljubavi duboko ukorijenjenoj u čovjekovu srcu, ljubavi koja se nikada ne zaboravlja i koja sjaji poput sunčeva zraka, i noću i danju. To je ljubav koja ne mari za materijalne stvari, jer zna da ima tog jednog čovjeka kojeg voli i za kojim njezino srce čezne. Cijela se pjesma može protumačiti kao priča o ljubavi između dvoje ljudi, ali i kao simbol Božje ljubavi koja neprestano svijetli u našim srcima. Druga skladba zove se Di god ljubav ubije. Ta pjesma govori o pogreškama koje činimo kroz život. Zbog ljubavi, koja ponekad može biti slijepa, razarajuća i bolna, ljudi griješe kada vole previše… Zato je važno znati ljubav dijeliti s mudrošću uma, u pravoj mjeri – pomalo dati, ali i pomalo uzeti. Ne pomaže ništa, ni vino, koliko pomaže to da se zagledaš u sebe i zapitaš se kako dijeliti ljubav. Ljubav koja može voljeti, ali i ubiti - kaže LILI.

Singlovi 'I Noć i dan' i 'Di god ljubav ubije' tematiziraju ljubav, gubitak i snagu srca.

- Bez ljubavi nema pravog života, ali upravo kroz gubitak čovjek se preispituje, raste i otkriva koliko je njegovo srce snažno. Reakcije publike za mene su najveća potvrda, ljudi mi često kažu da su pjesme inspirativne, da su u njima pronašli snagu ili mir – upravo to želim postići - objašnjava glazbenica.

Svoj glazbeni stil opisuje kao pop-operu - spoj klasične vokalne tehnike i modernog pop senzibiliteta, što najbolje dolazi do izražaja u spomenutim pjesmama.

- Ljubav prema klasičnoj glazbi kod mene je počela vrlo rano: kod kuće sam slušala klasiku – opere (jer sam željela postati operna pjevačica), a istovremeno sam obožavala i dobru zabavnu glazbu. Zato mi je spoj oboje uvijek bio prirodan – disciplinu i širinu klasične tehnike povezujem s toplinom i neposrednošću popa. Pop-opera je danas itekako prisutna: to je spoj belcanto tehnike, orkestralne glazbe i suvremenih pop aranžmana. Zvuči filmski, emotivno, a istovremeno je dostupna širokoj publici - priča.

Otkrila je i s kojim bi glazbenicima htjela ostvariti suradnju.

- Veselila bih se suradnji s glazbenicima koji u svojoj glazbi grade most između žanrova, koji spajaju klasičnu i suvremenu glazbu. Dragi su mi i tamburaši, a posebno klape. Željela bih surađivati s vašim vrhunskim glazbenicima poput Jakova Jozinovića, Josipe Lisac, Matije Cveka, Miroslava Škore, Marka Perkovića Thompsona ili neke dalmatinske klape. U suradnjama me najviše vode kvaliteta, iskrenost i zajednička vizija - rekla je.

LILI planira nove projekte i potencijalne duete s izvođačima čiji stil nadopunjuje njezin, poput Marka Škugora.

- Novi projekt nastat će u trenutku kada pronađem producenta koji osjeti moj glas i pop-operni stil. Tada ću snimiti pjesmu snažnu, emotivnu i vrijednu svakog slušanja - kaže.