Složio sam si ugodan samački život, no vidim se opet u braku

Cijela moja biografija je turbulentna i stalno mi se u životu pojavljuju nove stvari, pa sam valjda morao probati i ovo. Projekt je jako izazovan, vidjet ćemo kako ću se snaći, govori nam Janko Popović Volarić (39).

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Glumcu koji od 2006. osvaja kazališne daske te koji je sudjelovao u brojnim filmovima i serijama od nedjelje, 17. ožujka gledat ćemo na malim ekranima u drukčijoj 'ulozi'. Nakon godina glumačkog ostvarenja Janko će voditi zabavni show 'Ples sa zvijezdama'.

- Bilo je nekoliko krugova audicije, pozvali su me na jednu od njih i otišao sam skroz spontano, rekao sam si: ‘Ajde da probam’. Bio sam zatečen kad su me obavijestili da sam prošao i tek sam tad počeo razmišljati u što sam se ‘uvalio’, ali sviđa mi se projekt - objašnjava nam Popović Volarić.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Zagrepčanin je sretan što je dobio priliku biti voditelj, a da ga u novoj ulozi ne svlada trema, pomoći će mu i voditeljica 'In Magazina' Mia Kovačić (37), s kojom će voditi show.

- Veliko mi je olakšanje što se mogu osloniti na Miju jer se osjeća to iskustvo njezina vođenja od prvog trenutka na podiju i stvarno se pokazala spremna pomoći mi i dati pokoji savjet. Oboje smo obožavatelji blage ironije tako da jedno drugom volimo smjestiti, a i zajedno se puno smijemo - kaže glumac, koji je i sam sudjelovao u showu.

Foto: Privatni album

Janko je 2013. plesne cipelice 'brusio' s Valentinom Walme. No njegovo plesno umijeće nije dugo potrajalo. Ispao je u trećoj epizodi kad je plesao foxtrot na glazbu iz 'Briljantina' te iako je par zaslužio simpatije publike, za posljednji nastup osvojili su tek 20 od 40 bodova, a tadašnji član žirija Davor Bilman (43) glumca je 'počastio' iskrenim mišljenjem.

Nekadašnji vladar plesnih podija i ekonomist Janku je rekao: 'Najžalosnije je što se vi trudite. Suosjećam s Valentinom, a vi, Janko, ako vas netko pozove za kuma na vjenčanju, držite se govora. Ples neću ni komentirati', rekao mu je Davor. Glumac nam je otkrio kako se dobro sjeća toga komentara.

- Ja sam mu bio nešto odgovorio na to, no sad vidim da je taj njegov odgovor bila lijepa predigra za zajedničko žiriranje u ‘Supertalentu’ i tu je krenulo naše i prijateljstvo. Ali tad kad mi je to rekao, čovjek je vjerojatno bio u pravu, on je profesionalni plesač – izjavio je Popović Volarić kroz smijeh. No ipak Janko govori kako svejedno i dalje voli zaplesati.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

- Ako me pitate što ja najviše volim plesati, onda bih rekao neki opušteni freestyle, sve ovisno o atmosferi, glazbi i ostalim okolnostima - govori glumac. No da se kandidatima ovogodišnjeg showa ne bi dogodile nezgode kao što u Janku, glumac im daje jedan savjet.

- Kad sam ja bio u showu, paralelno sam radio predstavu, pa kandidatima mogu poručiti da je to jako loš recept, savjetovao bih im da se plesu stvarno trebaju potpuno posvetiti. Ja sam nakon kazališnih proba dolazio na plesne. Bio sam poluizbezumljen i još sa svoje dvije lijeve noge pokušavao sam naučiti plesati. Sad vidim da to nije dobro, treba se jako posvetiti plesu - smatra glumac. Dodaje da će natjecateljima showa biti potpora ako od žirija dobe loše ocijene.

- Među nama svima i već sad vlada neka ‘obiteljska’ atmosfera, tako da se već sad pribojavamo trenutka kad će netko morati napustiti show. Sva sreća u prvoj ostaju svi jer tek u drugoj epizodi će nas napustiti prvi plesački par - kaže Janko.

Kako mu je ovo prvi voditeljski angažman, teško mu je odlučiti je li teže biti glumac ili voditelj.

Foto:

- To ćemo tek vidjeti. Žiriranje u ‘Supertalentu’ je bilo stvar trenutka. Bilo je boljih i lošijih trenutaka u ove dvije sezone, no vidjet ćemo kako ću se snaći u ovoj novoj ulozi. Mislim da nas čeka jako dobra zabava. Koncept showa je veseo, zabavan, pozitivan i mislim da kao voditelj iz emisije u emisiju mogu biti sve bolji i bolji - otkriva glumac.

Osim voditeljske uloge glumac je jedan od nominiranih kandidata za osvajanje ovogodišnje nagrade Večernjakova ruža u kategoriji za glumačko ostvarenje godine za film 'Comic Sans'.

- Jako sam sretan zbog te nominacije. Film je dobio već puno nagrada, pet Arena i nagradu publike u Puli, puno međunarodnih nagrada i lijepo je dobivati nagrade na filmskim festivalima, ali na jedan drugi način su posebno lijepe i medijske nagrade jer one velikim dijelom ovise o glasovima publike. To je još jedna potvrda da gledatelji vole film - objašnjava Zagrepčanin te nam priznaje da mu nagrade puno znače, ali se njima ne zanosi.

- Lijepo je primiti nagradu, to je i priznanje za rad i velika motivacija za dalje. Najviše mi znači kad mi netko priđe s nekom impresijom ili pohvalom za neku ulogu, film ili predstavu, ali i nagrade jako puno znače – rekao je Janko.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Ipak, otkrio nam je i da mu karijera ne ide uzlaznom putanjom, možda bi razmišljao o inozemnoj karijeri.

- Nikad ne znaš kad se okolnosti u karijeri mogu promijeniti. Zasad mi je dobro tu gdje jesam, što ne znači da nisam otvoren za neke takve prilike. Krajem prošle godine snimao sam češki film i volio bih imati i te povremene međunarodne avanture. Doduše, nisam se imao vremena posvetiti tako nečemu, ali možda dođe i taj trenutak. Bilo bi lijepo - priznao je Janko.

Osim uspješne karijere zbog koje je sretan, smatra da je ljubav najbitnija i najljepša “stvar” na svijetu. No Janko je, tvrdi, neko vrijeme slobodan.

- Složio sam si neki ugodan samački život, a kad se nađem opet u nekoj lijepoj priči, mogu se zamisliti s papirom za brak u rukama - izjavio je kroz smijeh. S osmijehom na licu sjeća se i svojih dana iz djetinjstva.

- Bio sam dosta dobar klinac, ali sam skupio priličan broj ‘manguparija’. Nisam siguran da bi ih trebao nabrajati jer nisu sve bile bezazlene. Ali postoje i neke slike u mom sjećanju poput pikulanja ispred zgrade s frendovima, cjelodnevnih boravaka na košarkaškom igralištu, vožnje biciklom po Britanskom trgu dok starci piju kavu… Sjećam se mnogih stvari s nostalgijom, ali ipak su mi najdraže uspomene iz šume Zelengaj u blizini mog stana i duga ljetovanja na otocima Zlarin i Unije – objasnio nam je Popović Volarić.