Sluge Saša i Edita: 'Više nas neće prozivati što se odvajamo'

Sluge u ovome tjednu su Saša i Edita. Iako su i Maja i Edita dobile jednak broj glasova farmera, gazdarica je ipak rekla zadnju – sluškinja je Edita.„Bar sada nećemo biti prozivani što se odvajamo, jedino mi je žao Saše jer će morati suđe prati.“, odgovorila je Edita Miji na pitanje kako se osjeća, a Saša je dodao: „Očekivano,Srećka nisu mogli pisati, znao sam da ja idem na ploču.“

Nakon što su se spakirali i preselili u kućicu za sluge Edita je kazala: „Smatram da razlozi nisu uopće iskreni. Oni imaju taj razlog da se žele riješiti mene i Saše jer im užasno smetamo.“.

Na sastanku, Mia se osvrnula na ovotjedne rasprave Srećka i Ozrena, gdje je Srećko okrivio Ozrena da ga udara čim uspije, na što je Ozren najprije mislio da se Srećko šali, a potom mu je objasnio da to radi iz dragosti.

„Pošto se mene osobno tiče, smatram da nema potrebe o tome. Jednostavno to je bila jedna moja gesta, moja interpretacija ljubavi prema Srećku, što se vidjelo da sam ga prije toga ljubio tako da tu nema nikakve agresije. Srećko je to tako interpretirao, meni to više to zvuči kao njegova igra. Ja sam se ispričao i ne osjećam nikakvu igru.“, objasnio je Ozren, a situaciju je prokomentirao i Srećko: „Drugi dan smo se sjeli za stol nakon ručka, popričali smo Ozren i ja o tome i on se ponovno ispričao, ja sam ispriku prihvatio i to je to.“

Mentor Joža došao je na farmu i priopćio farmerima vijest koja ih je posebno razveselila.Odlučio ih je povesti u berbu kukuruza, a iako su svi poželjeli ići, gazdarica je morala odabrati samo pet farmera, pa je tako njezina odluka pala na Roberta, Ozrena, Maju, Šteficu i Sašu.„Osjećaj da smo se maknuli s farme je jedna nova percepcija.“, zaključio je Ozren, dok je Roberto kazao kako nema taj osjećaj jer su svejedno išli raditi.