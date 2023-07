Smatrali su ih najljepšima na svijetu, one otkrile: 'Obitelj me ne bi prepoznala od fotošopa'

Dvije slavne manekenke, bivše 'anđelice' brenda Victoria's Secret Josephine Skriver (30) i Jasmine Tookes (32) prisjetile su se se dana kada su hodale slavnu modnu reviju u podcastu 'Real Pod' odbojkašice Victorie Garrick.

Opisale su kako izgleda stvarnost modne industrije te otkrile da se čak ni one same ponekad nisu mogle prepoznati gledajući svoje fotografije.

- Potpisale smo ugovore baš kad su eksplodirali društveni mediji. Dakle, svi su nas znali po onoj glamuroznoj strani, ali i znali su da su potrebna dva i pol sata za frizuru i šminkanje, da radiš s osobnim trenerima, mogli su vidjeti što je sve potrebno da bi se to radilo. Postojala je, dakle, mogućnost odvesti ljude iza kulisa i pokazati realniju sliku sebe - objasnila je Josephine, koja se prošle godine udala pjevača Alexandera DeLeona te čeka prvo dijete.

Ipak, dodala je da joj se činilo da publika to ipak nije shvaćala, pa su joj često u komentarima pisali da je 'uvijek savršena i dotjerana'.

- To je samo jedna verzija mene. Da me vidite ujutro kada se budim, kod kuće, ili usred dana dok hodam okolo u odjeći koju je moja beba ispljucala, bez šminke... To je moj pravi život - dodala je Jasmine, majka šestomjesečne djevojčice.

Foto: Camilla Morandi/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Poznato je da se fotografije manekenki uređuju, ali Jasmine je objasnila da ljudi nisu svjesni do koje mjere fotošop zaista odlazi.

- Stajala bih pokraj velikih reklamnih panoa na ulici, mogla sam stajati tamo 30 minuta i nitko me ne bi mogao povezati s osobom na panou - ispričala je Josephine u podcastu i dodala da joj je jednom vlastita majka rekla: 'Nisam znala da možeš ovako izgledati'.