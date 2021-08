Producent Ryan Murphy već je osvojio milijunsku publiku serijalima utemeljenim na stvarnim ubojstvima i zločinima najpoznatijih osoba američke novije povijesti. Od “American Horror Story” do “American Crime Story”, obradio je mnoge poznate slučajeve poput ubojstva Giannija Versacea do čuvenog igrača bejzbola O. J. Simpsona optuženog za dvostruko ubojstvo, kao i seksualni skandal bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona i pripravnice u njegovu uredu Monice Lewinsky. Ovaj put Murphy se prihvatio priče o tragičnom ishodu ljubavne priče Johna F. Kennedyja mlađeg i Carolyn Bessette. Film će pratiti njihov odnos od upoznavanja pa sve do tragične smrti u avionskoj nesreći 1999. godine, iako baš u obitelji Kennedy ima materijala za ovakve filmove napretek.