Smilja iz 'Ljubavi na selu' ima dva propala braka: Zvonko joj je poručio da on ipak 'nije taj'...

Smilja iz showa 'Ljubav je na selu' odlučila se suprostaviti Zvonku nakon romantičnog putovanja. Smilji je, čini se, prekipjelo pa su zadnje jutro na putovanju provela u tišini, a u autu je pored Zvonka i zaplakala, no on je to ignorirao.

- Otkad si ušao u auto, ni pogledao me nisi. Manipulator, moj Zvonkec - predbacila mu je, pa rekla kako ponekad očekuje da i on preuzme inicijativu kad je njihov odnos u pitanju.

- Ona dobiva i 'dobro jutro' i 'laku noć'. Zagrljaj i poljubac ne dobiva i neće ih još dugo dobivati - komentirao je Zvonko, a zatim je postao još hladniji.

- Ništa s tobom neću imati. Toliko toga forsiraš. Mi smo na putu upoznavanja i nismo uspjeli. I točka. Meni je lijepo i ovako samome. Bolje ovako nego imati neispunjenu ženu pored sebe, koja nije kompletna. I sad joj ja trebam dati ljubav, pažnju i jedan krivi pogled – ne valja. Smiljo, nisam taj - poručio joj je, a zatim je i zaplakala.

Smilja Livančić ima 55 godina i dolazi iz Pakraca, a za Zvonkovo srce se odlučila boriti jer smatra da imaju slični karakter.

Iza nje su dva braka, a iskreno je priznala i što očekuje od budućeg partnera - da nije egocentričan manipulator i sebičan. Iako još nije pronašla 'onog pravog', Smilja ističe kako su joj rođenja njene djece najljepši događaji u životu.

