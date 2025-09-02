Smjena generacija u Vogueu: Chloe Malle preuzima uredničku palicu od Anne Wintour...

Nakon gotovo četiri desetljeća vladavine Anne Wintour, kultni američki Vogue ulazi u novu eru. Uredničku palicu preuzima Chloe Malle (39), dugogodišnja zaposlenica časopisa koja se posljednjih 14 godina uspinjala kroz redakcijske redove - od društvene urednice do glavne urednice Vogue.com i voditeljice podcasta 'The Run Through'.

- Vogue je već oblikovao mene, a sada me uzbuđuje mogućnost da ja oblikujem Vogue - poručila je Malle u prvoj izjavi nakon imenovanja.

Wintour, koja je na čelu američkog izdanja bila nevjerojatnih 37 godina, povukla se s pozicije glavne urednice u lipnju, ali ostaje u tvrtki kao Condé Nastova glavna direktorica za sadržaj.

- Chloe je dokazala da zna pronaći ravnotežu između Vogueove bogate povijesti i njegove budućnosti. Veselim se što ću nastaviti raditi s njom – i kao mentorica, ali i kao učenica - naglasila je Wintour.

Malle se u Vogueu dokazala brojnim ekskluzivama. Između ostalog, zaslužna je za modni editorial s Naomi Biden povodom njezina vjenčanja u Bijeloj kući 2022., kao i intervju s Lauren Sanchez uoči udaje za Jeffa Bezosa.

Kći glumice Candice Bergen i francuskog redatelja Louisa Mallea odrasla je između Pariza i Los Angelesa. Nakon očeve smrti 1995. preselila se u SAD, a karijeru je započela kao novinarka za New York Observer. U Vogue je stigla 2011. godine, u dobi od 25, i od tada neprestano napredovala.

Iako je u početku tvrdila da moda nije među njezinim najvećim interesima, priznala je kako ju je 'Vogueov stroj zaveo na prvu'.