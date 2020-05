Smršavila u izolaciji: Golišava Chloe pokazala zanosnu figuru

Dok je većina u izolaciji zbog pandemije korona virusa 'natukla' kilograme, influencerica Chloe Ferry (24) na društvenim se mrežama pohvalila zavidnom linijom.

Foto: Instagram

Mirror piše kako je Chloe bila na dijeti, a bavi se i fitnessom. Priznala je kako je duže vrijeme ponovno željela ponovno uskočiti u svoju omiljenu bijelu haljinu. Sada je u tom naumu uspjela, čime se pohvalila na društvenim mrežama.

- Prije šest tjedana ova mi haljina nije odgovarala. Pogledajte sada - napisala je.

Foto: Instagram

Njezini su obožavatelji oduševljeni njezinom linijom, zbog čega su je pohvalili u komentarima.

- Ti si moja inspiracija. Ovo su pravi ciljevi u izolaciji. Nastavi tako - pisali su joj.

Chloe je nekad imala nekoliko kilograma viška. Tvrdi kako više nije mogla podnijeti što su joj to pratitelji na društvenim mrežama uvijek stavljali 'na nos'. Odgovarali su joj na Instagram storyje i pisali joj kako bi trebala poraditi na težini.

- Ne biste vjerovali koliko me ljudi nazvalo debelom. No, sada se osjećam bolje nego ikad. Zdravo jedem i redovito treniram. To nije dobro samo za moje tijelo, već i za moj um - poručila je Chloe.

Foto: Instagram

Influencerica je bila je u nekoliko britanskih televizijskih emisija, kao što je MTV-ov 'Geordie Shore' i 'Celebrity Big Brother'. Od 2015. se pojavljuje na malim ekranima.

Foto: Instagram

Na društvenim mrežama prati je više od tri milijuna ljudi i, kako pišu strani mediji, jedna je najbogatijih i najpopularnijih britanskih reality zvijezda. Putem društvenih mreža i realityja te pojavljivanja na raznim javnim događajima i zabavama u noćnim klubovima, Chloe je dosad zaradila veliku sumu novca.

Na Instagramu nerijetko promovira razne brendove oko kojih je, kaže, izbirljiva. Za jednu objavu na kojoj pozira s proizvodom dobije i po 3.000 funti, odnosno 25.000 kuna. Ima i vlastiti kozmetički salon.

