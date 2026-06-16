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Snaha Alke Vuice otkrila detalje oko dolaska prinove: 'Arian će biti na porodu, Alka jedva čeka'

Piše 24sata,
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Snaha Alke Vuice otkrila detalje oko dolaska prinove: 'Arian će biti na porodu, Alka jedva čeka'
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Foto: Instagram

Dora Šitum i Arian Vuica uskoro će postati roditelji, a akademska slikarica otkrila je imaju li spremno ime, odjeću i sobu te što o svemu misli Alka

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Malo je vremena ostalo do dolaska prinove u obitelj akademske slikarice Dore Šitum (28) i producenta Ariana Vuice (36), sina glazbenice Alke Vuice (65). Uskoro na svijet stiže maleni dječak, pa je Dora u intervjuu za Net.hr otkrila detalje oko priprema, a progovorila je i o vjenčanju.

"Kako se bliži termin poroda, ja sam sve više i više uzbuđena, ostalo je još mjesec dana. Super se osjećam iako mi postaje malo teže podnositi svakodnevnu rutinu. Kroz cijelu trudnoću radim jednako kao i prije trudnoće", rekla je Dora te dodala kako još nije odabrali ime.

Foto: Instagram

"Vodimo još borbu što se tiče imena, nismo se još odlučili kako će se maleni zvati, ali želimo da bude nešto posebno. Volimo imena koja imaju snažno značenje, a opet da su zanimljiva i neuobičajena. Razmatramo i naša i strana imena", istaknula je za Net.hr.

Nedavno su se preselili i počeli s pripremama dječje sobe, a kupili su i sve ostalo što će im biti potrebno. U svemu tome rado sudjeluje i buduća baka Alka.

"Naša Alka jedva čeka postati baka i uključena je u cijelu priču, volimo i prihvaćamo njene savjete i o svemu uglavnom odlučujemo zajedno", rekla je Dora.

Otkrila je i kako će na porodu biti prisutan tata Arian.

"To je njegova želja, a i meni će biti ugodnije da je sa mnom." 

Foto: Instagram

Nedavno su budući roditelji kod matičara izgovorili sudbonosno 'da'.

"Arian i ja smo se vjenčali u matičnom uredu i sve je bilo jako privatno i intimno samo uz roditelje i kumove, ali planiramo sljedeće godine kada se ja oporavim i kada naš sin bude malo veći napraviti crkveno vjenčanje i feštu. Ali sada je beba prioritet, a krajem ljeta ćemo početi planirati "pravo" vjenčanje koje zamišljamo negdje uz more, Arian bi volio u njegovoj Istri što se i meni jako sviđa, okruženi rodbinom i prijateljima!", zaključila je Dora.

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