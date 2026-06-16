Dora Šitum i Arian Vuica uskoro će postati roditelji, a akademska slikarica otkrila je imaju li spremno ime, odjeću i sobu te što o svemu misli Alka
Snaha Alke Vuice otkrila detalje oko dolaska prinove: 'Arian će biti na porodu, Alka jedva čeka'
Malo je vremena ostalo do dolaska prinove u obitelj akademske slikarice Dore Šitum (28) i producenta Ariana Vuice (36), sina glazbenice Alke Vuice (65). Uskoro na svijet stiže maleni dječak, pa je Dora u intervjuu za Net.hr otkrila detalje oko priprema, a progovorila je i o vjenčanju.
"Kako se bliži termin poroda, ja sam sve više i više uzbuđena, ostalo je još mjesec dana. Super se osjećam iako mi postaje malo teže podnositi svakodnevnu rutinu. Kroz cijelu trudnoću radim jednako kao i prije trudnoće", rekla je Dora te dodala kako još nije odabrali ime.
"Vodimo još borbu što se tiče imena, nismo se još odlučili kako će se maleni zvati, ali želimo da bude nešto posebno. Volimo imena koja imaju snažno značenje, a opet da su zanimljiva i neuobičajena. Razmatramo i naša i strana imena", istaknula je za Net.hr.
Nedavno su se preselili i počeli s pripremama dječje sobe, a kupili su i sve ostalo što će im biti potrebno. U svemu tome rado sudjeluje i buduća baka Alka.
"Naša Alka jedva čeka postati baka i uključena je u cijelu priču, volimo i prihvaćamo njene savjete i o svemu uglavnom odlučujemo zajedno", rekla je Dora.
Otkrila je i kako će na porodu biti prisutan tata Arian.
"To je njegova želja, a i meni će biti ugodnije da je sa mnom."
Nedavno su budući roditelji kod matičara izgovorili sudbonosno 'da'.
"Arian i ja smo se vjenčali u matičnom uredu i sve je bilo jako privatno i intimno samo uz roditelje i kumove, ali planiramo sljedeće godine kada se ja oporavim i kada naš sin bude malo veći napraviti crkveno vjenčanje i feštu. Ali sada je beba prioritet, a krajem ljeta ćemo početi planirati "pravo" vjenčanje koje zamišljamo negdje uz more, Arian bi volio u njegovoj Istri što se i meni jako sviđa, okruženi rodbinom i prijateljima!", zaključila je Dora.
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