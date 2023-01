Snima se druga sezona 'Seks i grada', fotke sa seta otkrile povratak omiljenog lika u seriji

Objavljene su nove fotografije sa seta serije 'And Just Like That', nastavka poznatog 'Seks i grada'. Obožavatelji su uzbuđeni zbog nadolazeće druge sezone, a očito je i da se vraća jedan od omiljenih glumaca iz originalne serije.

HBO Max fotografijama je najavio povratak John Corbetta (61) koji glumi Aidana, veliku ljubav Carrie, koju je utjelovila Sarah Jessica Parker (57).

- Psst, nemojte nikome reći - pisalo je u opisu.

Na fotografijama Carrie i Aidan šetaju ulicom i drže se za ruke zbog čega se može pretpostaviti da je bivši par obnovio romansu. Prošlo je više od deset godina otkad su ih obožavatelji serije vidjeli zajedno.

Glumac se 2010. godine pojavio u filmu 'Seks i grad 2', kada su se u epizodi on i Carrie slučajno sreli u Abu Dhabiju i poljubili.

Prvi put se pojavio u trećoj sezoni serije, a njihov odnos završava kada mu Carrie slomi srce. Nakon prekida s Carrie oženio je lik Kathy te s njom dobio troje djece, a druga sezona otkrit će u kakvom je stanju njihov brak.

Producent serije Michael Patrick King objasnio je zašto se Aidan nije pojavio već u prvoj sezoni serije.

- Osjećali smo kako bi to sve bilo previše za Carrie. Prva sezona je bila izazovna i željeli smo se posvetiti njezinom oporavku nakon što je Faca preminuo te pratiti njezin put prema svjetlu - posljednja epizoda prve sezone zato simbolično nosi naziv Seeing the Light. Aidan će sada uvelike utjecati na razvoj situacije - komentirao je.

Inače, prije nekoliko tjedana objavljena je fotografija sa seta na kojoj Carrie nosi svoju Vivienne Westwood vjenčanicu u kojoj se trebala udati za lik 'Face' u filmu iz 2008. godine. Ta je fotografija potaknula pitanje hoće li se ponovno udati i za koga.

