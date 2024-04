Snima se novi 'Matrix': Ulogu redatelja dobio Drew Goddard

Warner Brothers Studio najavio je snimanje petog nastavka filma 'Matrix'. Ovaj će se put u ulozi redatelja naći Drew Goddard, poznat po filmovima 'The Martian' i 'The Cabin in the Woods'. Prva četiri nastavka filma režirala je Lana Wachowski i njena sestra Lily, a Lana će na ovome filmu raditi kao izvršna producentica.

Drewu je u planu nastaviti 'Matrix' u drugačijem smjeru, ali će poštivati ono što je započelo prije više od 25 godina. Oko novog nastavka oglasio se Jesse Ehrman, direktor Warner Bros. Motion Picturesa.

- Cijeli tim u Warner Bros. Discoveryju oduševljen je što Drew snima svoj 'Matrix' film, dodajući svoju viziju filmskom kanonu koji su Wachowskijevi četvrt stoljeća gradili ovdje u studiju - rekao je.

Foto: Imdb

Inače, prvi 'Matrix' objavljen je 1999. godine. Četiri godine kasnije izašli su 'The Matrix Reloaded' i 'The Matrix Revolutions'. Posljednji nastavak, 'The Matrix Resurrections', izašao je 2021. godine.