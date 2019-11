'Snimamo se goli i u blatu, a zbog guze sam zamalo umrla'

Ona sebe naziva Tina Hot, a on je Igor Sebić. Oni su youtuberi, influenceri, modeli, a uskoro i pjevači. Igor dolazi iz Srbije a Tina iz BiH. Na Instagramu i YouTubeu prate ih deseci tisuća ljudi, a oni svakodnevno svojim objavama na društvenim mrežama podižu prašinu...

Kako i kada ste se upoznali?

Upoznali smo se 2016. preko Facebooka. Tina je imala svoj live show program, a ja svoj live program na Facebook stranici i tako smo počeli jedno drugom pisati komentare podrške. Iako smo oboje slobodnijeg i otvorenijeg stava i shvaćanja života, često smo osuđivani bez ikakvih razloga te je onda pozitivna podrška uvijek dobrodošla. Tako sam i ja Tinu branio od zlih komentara, i u jednom zajedničkom live uključenju preko Facebooka sam je pozvao da bude moj gost i dođe u Njemačku. Tako je bilo, poslije tjedan dana došla je kod mene u namjeri da ostane dva dana, da snimimo live emisiju i da se onda vrati natrag u Sarajevo. Međutim, to je bila ljubav na prvi pogled i Tina se nije ni vratila u BiH. Nakon tri mjeseca smo se vjenčali i počeli jedan novi, zajednički početak i ušli u jedno novo ljubavno razdoblje gdje su bitni samo ljubav i poštovanje.

Kako ste došli na ideju da snimate za YouTube i Instagram?

To je krenulo totalno spontano i neočekivano. Imali smo live emisije na Facebooku i tu su ljudi voljeli pisati komentare, a mi razgovarati o tabu temama na Balkanu. Često su to bile seksualne teme, LGBT teme , teme naše svakodnevice i mode. Te teme slobodnog ponašanja i življenja bez potrebe da se sviđaš drugima. Primijetili smo da to veliki broj ljudi gleda, u pitanju su milijunski pregledi live prijenosa. Odlučili smo da bi bilo dobro otvoriti YouTube kanal i tamo pričati o spomenutim temama. Oboje volimo kamere te je bilo za očekivati da ćemo snimati video snimke i zaraditi i neki dodatni novac od YouTubea . Kada su došli prvi milijuni pregleda u jako kratkom periodu, to nam je na neki način bila i potvrda i nagrada svega onoga što smo do sada radili. Tako smo nastavili i još uvijek snimamo kad imamo slobodnog vremena, jer imamo druge poslove kojima se bavimo.

Gdje 'crpite' inspiraciju za videosnimke?

Najviše inspiracije i ideja nam dolazi od ljudi i događaja koje vidimo i čujemo u društvu, ali sve je uglavnom spontano i neplanirano.

Imate velik broj pretplatnika. Što Vam obožavatelji najčešće pišu?

Uglavnom nam daju ideje kakve bi nas željeli vidjeti u sljedećem videu, dok drugi pitaju o našem privatnom životu, iako nismo tu na Balkanu. Živimo u Njemačkoj te nas ljudi i ne viđaju. Ima onih koji nas vole, ali si ipak dozvole biti drski te šalju svoje gole fotografije i nude nam novac.

Pogađaju li Vas loši komentari? Kako se nosite s njima?

Nismo netko tko se obazire na komentare i mišljenja drugih ljudi pa ne utječu negativno na nas. Svjesni smo toga što jesmo, živimo svoj život i nema tu prostora za negativne komentare ljudi koje ne poznajemo.

Preselili ste se u Njemačku. Pisalo se da živite na visokoj nozi? Je li to istina? Radite li nešto uz posao na Instagramu i YouTubeu?

Ne živimo na visokoj nozi. Sasvim normalno i prosječno za standarde Nijemaca. Ja radim u bolnici i od toga živim, dok Tina ne radi zbog usavršavanja njemačkog jezika. Moja primanja trenutno su nam dovoljna za oboje. Također, zarađujemo i od video klipova kao honorarni izvor zarade.

S obzirom na mentalitet na Balkanu. Jeste li nekada imali neko neugodno iskustvo s 'hejterima'?

Nismo već godinama u prilici biti na na Balkanu te nismo imali kontakta s 'hejterima', niti mislimo imati. Ljudi kao ljudi, nitko im nikada nije ugodio. Što se tiče 'hejtera' na društvenim mrežama, ništa se ne brinite.

Što je najluđe što ste napravili za neki video?

Puno ludosti ima na tim snimanjima. Bili smo potpuno goli na mostu, valjali smo se u blatu u močvari, a nekad maskirani izlazimo na ulicu zbog videa. Tina je imala ulogu muškarca, a ja sam se transformirao u ženu te smo takvi izašli u grad.

S čime vas je osvojila Tina?

Tinu sam doživio kao svoju drugu polovicu i kao da mi je taj dio nedostajao da budem potpun. Ta sličnost i podudarnost, ta potvrdna energija. Osvojila me, samom njezinom pojavom saznao sam da postoji to što sam potajno i tražio.

S čime vas je osvojio Igor?

Osvojio me je na magični način. Znala sam da je on moj čovjek, i fizički i mentalno. Nestašni je dječak u duši, a ima čvrste i jake životne stavove. Prvi put sam bila sigurna da je to to. Znala sam da je on muškarac na kojeg se mogu osloniti. Otac, brat, prijatelj i suprug.

Dobivate li nekakve nemoralne ponude?

Da, vrlo često. Nude nam novac i razne druge stvari, ali mislim da se to događa svakom tko je u javnom životu, ne samo nama.

Postoji li ljubomora u vašem braku?

Ljubomora nije izražajna kod nas. Puno vremena provodimo zajedno i dobro se poznajemo. Do sad nismo imali problema.

Gdje se vidite u budućnosti?

Ne gledamo pretjerano u budućnost, jer smo ljudi koji još uvijek istražuju život i sve nam je zanimljivo u sadašnjem trenutku. Međutim, sigurno bi nas sretnim učinilo da u budućnosti pomažemo ljudima i životinjama, da širimo ljubav i zajedništvo bez ikakvih 'zlih' ljudi.

Kakve projekte pripremate za svoje fanove?

Pored videa koje često objavljujemo na našem YouTube kanalu, u planu su nam i nove pjesme koje Igor priprema već dulje vrijeme. Njemu je to želja od djetinjstva, a ja sam tu da ga podržim i sudjelujem s njim. Jako se veselimo i jedva čekam da pokažemo talent i modu na na naš način.

Tko Vam je inspiracija?

Nitko kao osobnost i ljubav. Kad čovjek voli, uvijek je inspiriran. Volimo istraživati i otkrivati nove stvari, imamo puno inspiracije. Najveća inspiracija je da od sebe napraviš inspiraciju.

Kakvi Vas komentari mogu pogoditi?

Kada se spominje obitelj i nama bliski ljudi od strane nepoznatih ljudi.

Otvoreno pričate o estetskoj kirurgiji. Sto ste radili i jeste li sada zadovoljni svojim izgledom?

Ja sam povećala grudi, ispravila sam nos, usne i ugradila silikone u stražnjicu, koji su me umalo stajali života. Došlo je do prvog stupnja sepse pa su mi silikone odstranili. Preporučujem mladim djevojkama da ne pretjeruju s estetskim zahtjevima te da budu objektivne i realne kada se odluče za takav korak. Volim estetske operacije i planiram još zategnuti lice kada za to dođe vrijeme. Druge ozbiljnije operacije ne planiram. Igor je povećao usne, a nešto novo osim tetovaža ne planira.

Koja je tajna uspjeha vašeg braka?

Ljubav, poštovanje, davanje, sloboda bez granica, bez upravljanja raditi stvari koje voliš, pričati i razumjeti različitosti, biti tolerantan. Sve su to stvari koje su zastupljene u našem braku i mi bismo voljeli da tako ostane zauvijek, da to zaista postane recept za ljubav i brak.

I za kraj. Hoćete li uskoro u Hrvatsku?

Već godinama unazad veliki broj ljudi iz Hrvatske nas prati i daje nam ogromnu podršku u svakom smislu. Kad smo razgovarali jednom prilikom, oboje smo se složili da bi voljeli imati kuću u Splitu . Divni su ljudi iz Hrvatske i nadam se da se sjedeće godine vidimo u Splitu i Zagrebu.

