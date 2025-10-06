Snimateljica i montažerka Tina Kadoić: 'Sport me naučio granicama, a ples emocijama'

Bazeni, klavir, plesna dvorana, teško da biste pogodili gdje je sve Tina Kadoić (33) bila prije nego što je pronašla svoje mjesto iza kamere. Trinaest godina, točnije od 2009. do 2022., branila je boje hrvatske reprezentacije u skokovima u vodu. Sport ju je naučio preciznosti, disciplini i suočavanju s rizikom.

Kad bi završila trening, čekao ju je klavir, sati sviranja, koji su joj u uho usadili ritam i dinamiku. A onda je došao ples, zajednica u koju se zaljubila i koja joj je promijenila pogled na svijet. Ozljeda ju je odvojila od podija, ali otvorila joj je nova vrata. Danas je snimateljica i montažerka koja je pratila gotovo cijelu hrvatsku plesnu scenu.

Snimala je u Zagrebu, Rijeci, Čakovcu, Varaždinu, Osijeku, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Ispred njezine kamere prošli su Transform, Residence, Modus, Korak, K2K i balet HNK Ivana pl. Zajca, jednako kao međunarodna imena poput Briana Friedmana, Lukasa McFarlanea, Zacca Milnea i BBoy Juniora.

- Kad stojiš pola metra od umjetnika koji daje svoj maksimum, energija te pogodi ravno u prsa. To su trenuci zbog kojih i dalje imam trnce - kaže Tina.

U glazbi je surađivala s Vannom, Lu Jakelić, Lu Dedić, Miach, Bojanom Jambrošićem, Anandom, Devinom Jurjem, Larom Demarin te školom pjevanja Husar & Tomčić. No iza svake suradnje za nju stoji i osjećaj.

- Posebno mi je draga suradnja s Vannom, uvijek mi izmami osmijeh jer su to one spontane, lagane suradnje koje završe sjajnim rezultatima - otkriva Kadoić.

No Tina nije stala samo na glazbi, ušla je i u svijet brendova i evenata...

- Radila sam na velikim eventima i komercijalnim produkcijama, često u vrlo izazovnim i brzim uvjetima, ali s ljudima koji znaju zašto su tamo i kako se taj posao radi. Ta energija me hrani, a uvjeti budu idealni za učenje raznih vještina i možeš shvatiti koliko toga još ni ne znaš - priznaje Kadoić.

Snimala je za velike tvrtke i plesne festivale, pa evente - od Ultimate Dance Competitiona do Dance Explosiona i Femme Stationa. Posebno se ističe Get Loud dance event, danas najveće plesno događanje na našim prostorima. Prvo izdanje bilo je ove godine, a drugo je najavljeno za svibanj 2026. u jednom zagrebačkom klubu.

- Jedna od suradnji na koje sam posebno ponosna je ona s Red Bullom, brendom uz čiji sam sadržaj odrasla. Danas, kad radim na njihovim projektima, često se moram 'uštipnuti' i podsjetiti gdje sam - ističe.

Za Tinu kamera nikad nije samo tehnički posao.

- To nije samo posao - to je pozicija iz koje vidiš više nego što ti ljudi kažu. Slušaš i čitaš između redova. Postaneš promatrač, ali i sudionik. Kad si iza kamere, nije samo fokus na očitu stvar koja se snima nego i ti postaješ dio priče. U sportovima učim o svojim granicama, u plesu o tuđim emocijama. Za mene je to idealan spoj. Kad osoba ispred kamere da maksimum, ti osjetiš kako te pogodi val nečeg stvarnog. I tu sam doma - ističe.

Voli projekte koji imaju jasnu strukturu, ali i prostor za improvizaciju.

- Idealno je kad je ideja detaljno razrađena i kad su osnovne stvari isplanirane: produkcija, prostor, vrijeme. Ali ostavljen je prostor za improvizaciju. Volim kad možemo balansirati očekivani, planirani outcome s energijom koju dobijemo u trenutku. To su projekti koji se pamte - kaže Tina.

Krajem 2022. osnovala je Motion Media Company, produkciju koja okuplja iskusne freelancere, ali i pruža podršku mladim snimateljima. Tako preuzima velike projekte, ali i daje priliku onima koji tek ulaze u industriju.

- Nudim kompletnu produkciju videosadržaja, od ideje do finalnog reza. Specijalizirala sam se za snimanje plesa, sporta, glazbenih spotova i dokumentiranja iza kulisa. Uz to nudim steadicam usluge i radim kao vanjska kamera operaterka na većim produkcijama.

Njezin radni dan nikad nije isti. Ponekad je to mirno jutro uz čaj i montažu, drugi put vožnja od 400 kilometara i 12-satni set.

- Burnout je ovdje domaća tema, ali isto tako i uživanje u šarenoj dinamici uvijek novih ljudi, izazova i lokacija. Mogu samo reći da s vremenom i iskustvom postanemo pametniji - ističe Tina.

Ritual prije snimanja uvijek uključuje nekoliko minuta tišine, kavu, vožnju ili samo disanje da otpusti nervozu. Energiju puni prirodom, rolama, morem ili potpunim offlineom. A što bi rekla 20-godišnjoj sebi?

- Bila si u pravu kad si mislila da bi ovo mogla biti dobra ideja. A putem si otkrila da je i bolje od očekivanog - kaže Kadoić.

U budućnosti se vidi kako pomaže mladima da brže pronađu svoj put, ali i u novim suradnjama s vrhunskim umjetnicima i sportašima.

- Želim uploviti u suradnje s vrhunskim umjetnicima i sportašima, biti spona između njihove energije (pogotovo live) i ljudi koji ih gledaju na malim i velikim ekranima. Vidim se i dalje u ovom svijetu, samo s još više slobode, kreativnih izazova i jednog dana, možda, u ulozi mentorice ili režiserke - zaključila je Tina Kadoić.