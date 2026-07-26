Snimili je kao alternativu SP-u, a oduševila je Hrvate! Evo gdje su danas glumci iz 'Čarolije'

Talijanska serija 'Incantesimo' odnosno 'Čarolija', počela se emitirati u Italiji 1998. kao 'rezervni program' tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu. RAI nije očekivao veliki uspjeh jer se pretpostavljalo da će publika gledati utakmice, no serija je iznenađujuće privukla oko 4 milijuna gledatelja i odmah dobila nastavak. Serija je trebala imati samo 10 epizoda, ali zbog neočekivano visoke gledanosti producenti su naručili nove sezone, pa je serija na kraju trajala punih deset godina.

Snimljeno je čak deset sezona serije sa gotovo 600 epizoda, a većina radnje odvija se u Rimu, odnosno u privatnoj klinici Life, gdje su se isprepletale ljubavne priče liječnika i pacijenata te brojne obiteljske intrige te je postala svojevrsna verzija američke 'Hitne službe' i 'Opće bolnice'. Kada je stigla na HRT, brzo je postala nezaobilazni dio mnogih hrvatskih kućanstava.

Svaka nova sezona donosila je i novu ljubavnu priču, a s time i nove junake serije. Paolo Lanza glumio je dr. Oscara Sensija, jednog od vodećih liječnika i dugogodišnjeg ravnatelja Klinike Life, a prepoznatljiv je bio i lik Delie Boccardo koja je utjelovila Tilly Nardi. Paolo Lanza, koji je u 'Čaroliji' glumio dr. Oscara Sensija, ravnatelja klinike Life, danas se uglavnom povukao iz javnosti i više nije među najaktivnijim talijanskim televizijskim glumcima. Zadnjih godina poznat je prvenstveno kao učitelj dikcije i glume.

Njegova kolegica Delia Boccardo, koja je odigrala omiljeni lik Tilly Nardi - jedan od najdugovječnijih likova u seriji, danas je 78-godišnjakinja i više se ne bavi glumom. Nakon završetka 'Čarolije' gotovo se potpuno povukla iz javnog života, no prije 'Čarolije' bila je jedna od najpoznatijih talijanskih glumica 1970-ih i 1980-ih. Glumila je u više od 50 filmova i serija te surađivala s brojnim poznatim europskim redateljima.

Foto: IMDB

Paolo Ferrari, kojeg su gledatelji pamtili kao Luciana Maurija, bio je jedno od najvećih imena talijanske televizije. Nakon bogate karijere duge više od sedam desetljeća preminuo je 2018. godine u 89. godini života, ostavivši iza sebe stotine kazališnih, filmskih i televizijskih uloga.

Mnogima je u sjećanju ostala i Paola Pitagora koja je odglumila lik Giovanne Medici. Jedna od ključnih osoba u klinici Life, i u osmom desetljeću života aktivno glumi na kazališnim daskama, piše knjige i povremeno prihvaća televizijske i filmske projekte.

Lik Cristine Ansaldi, koju je glumila Daniela Poggi, bio je toliko popularan, da se često navodi kao jedan od najboljih negativnih ženskih likova talijanskih sapunica. Daniela Poggi danas je manje medijski eksponirana, ali i dalje aktivna na kazališnim daskama, a povremeno glumi i u filmovima. Od 2001. surađuje s UNICEF-om, a osnovala je i vlastitu društvenu inicijativu 'Bottega Poggi' te se angažira oko tema poput Alzheimerove bolesti i prava životinja.

Antonio Tallura glumio je dr. Nicolu Freddija, liječnika koji je bio dio serije od 2000. do samog kraja. U "Čaroliji" se pojavio u 246 epizoda. Posljednjih godina rijetko prihvaća televizijske uloge i vodi prilično povučen život izvan medija, no povremeno sudjeluje u kulturnim i kazališnim projektima.

Foto: IMDB

Linda Batista je u 'Čaroliji' odigrala Denise Nascimento, jednu od najpopularnijih medicinskih sestara klinike Life te je imala nekoliko ljubavnih zapleta zbog kojih je postala miljenica gledatelja.

Foto: IMDB

Nakon 'Čarolije' glumila je u još nekoliko talijanskih produkcija i sudjelovala u reality showu. Prije no što je postala poznata po svojim ulogama, bila je u vezi s voditeljem i manekenom Rossanom Rubicondijem, bivšim suprugom Ivane Trump, a talijanski su mediji godinama pratili njihov odnos. Nakon 2009, sve se manje pojavljuje u televizijskim projektima.

Sal Borgese samo se kratko pojavio u seriji u ulozi vozača taksija. Danas ima 89 godina i uvelike se povukao iz filmske industrije. Prije 'Čarolije' bio je jedan od najpoznatijih talijanskih kaskadera i karakternih glumaca. Tijekom karijere nastupio je u više od 140 filmova, uključujući 'Kuma 3', 'Bande New Yorka' i brojne filmove s Budom Spencerom i Terenceom Hillom. Posljednjih godina povremeno se pojavljuje na festivalima posvećenima filmovima Buda Spencera i Terencea Hilla, gdje ga obožavatelji i dalje rado susreću.

Foto: IMDB

Samuela Sardo glumila je Giuliju Donati, jednu od glavnih junakinja sedme i osme sezone. Za tu je ulogu 2005. osvojila talijansku televizijsku nagradu Telegrolla d'Oro. Nakon 'Čarolije' glumila je nekoliko serija, među kojima i u 'Don Matteu'. Bila je u braku s kazališnim redateljem Massimom Romeom Piparom od 2011. do razvoda 2022., a imaju kćer Ludovicu.



