Snimili 'kućni film', prekinuli, a sad su opet uhvaćeni zajedno...

Pjevačica Nicole Scherzinger (41) sve je iznenadila kada se sinoć u Londonu u Royal Albert Hallu na dodjeli nagrada British Fashion Awards koje slave najbolje talente modne industrije pojavila u društvu bivšeg dečka Lewisa Hamiltona (34).

Foto: Instagram

Pjevačica i sedam godina stariji vozač formule 1 ljubovali su od 2008. do 2015. Šokirali su mnoge kada su objavili da prekidaju, a sad britanski mediji šuškaju da je par odlučio izgladiti odnose i ponovo biti zajedno.

U veljači ove godine hakeri su objavili video na kojem se može vidjeti kako se zvijezda Formule i Nicole ljube i maze na krevetu, piše Daily Mail.

Privatni film je snimljen mobitelom i nikada nije trebao postati javan, tvrdi pjevačica. Snimka je tada bila pogledana više od 280 tisuća puta, a Nicole je bila u potpunom šoku.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

- Zaista ne znam zašto bi netko to napravio ili objavio tu porno snimku. To je stvarno grozna stvar za napraviti. Užasnuta sam, izjavila je Nicole na privatnom tulumu kod Eltona Johna.

Nicole Scherzinger has another blast from the past posing with ex Lewis Hamilton amid Pussycat Dolls reunion https://t.co/Y1ici7n3g9 pic.twitter.com/ONGHxAfiQT