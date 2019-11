Gledatelji bijesni: Nicole glavu člana žirija zabila u svoje grudi

U britanskoj verziji showa 'The X Factor: Celebrity' članica žirija, pjevačica Nicole Scherzinger (41) toliko je bila oduševljena izvedbom natjecatelja da je zagrlila kolegu Louisa Walsha i zabila mu glavu u svoje grudi.

Zbunila ga je svojim postupkom, ali sve su okrenuli na šalu. Gledatelji to nisu tako protumačili, već je osuđuju i kažu da ne mora uvijek biti neprimjerena. Ovo nije prvi put da je pjevačica provokativna. Čini to, tvrde vjerni pratitelji showa, gotovo uvijek.

- Nije mi jasno da uvijek mora biti tako seksualna. Mogla je prokomentirati nastup kao što to čine ostali, muški članovi žirija. Ali i onako kako to rade žene u drugim showovima. Samo traži pažnju zbog svog izgleda - komentirali su.

@NicoleScherzy what are you trying to do give this man a heart attack its a family show not brazzers 😳 you need a break from family tv pic.twitter.com/0jeZk8tOXh