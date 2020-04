Snimio pjesmu o koronavirusu: Nastupam poput Mick Jaggera

Pjevača i imitatora Darka Domijana (70) gledatelji su imali priliku upoznati 2016. godine kada je sudjelovao u reality showu 'Farma'. Malo tko zna da se ovaj sedamdesetogodišnjak već 40 godina bavi glazbom, a da je još uvijek u formi dokazuje i njegova nova pjesma s tematikom, a o čemu drugom, nego koronavirusu.

Za početak smo ga pitali kako je došao do ideje da snimi pjesmu o smrtonosnom virusu, ali i kako 'krati' vrijeme tijekom pandemije koja je zahvatila cijeli svijet.

- Sviram u prosjeku sedam do osam sati na dan. Vježbam, pospremam po stanu, a vanka izlazim samo kada treba otići u kupnju namjernica. Iskrena sam osoba pa neću muljati. Vidio sam kako su neki glazbenici napravile pjesmu s istom tematikom i nije mi se svidjelo. Htio sam stvoriti nešto što će taknuti dušu i srce, a usput spomenuti i stožer. Mislim da je moja pjesma bolja, ali sve je stvar ukusa - priznaje nam simpatični Darko.

Foto: nova TV

Godinama je, priča nam, nastupao po cijelom svijetu, a najviše ga je oduševila Španjolska. Tamo je proveo sedam godina, a nastupa nije nedostajalo.

- Vanka nastupam u stilu Mick Jaggera. Ljudi me često zovu da se vratim. Obožavam rock i to je ono što me pokreće, a publika je to dobro prihvatila - priča nam. Prijatelji i obitelj pohvalili su njegovu novu pjesmu, a najveća podrška bila mu je partnerica Tatjana.

Foto: Privatni album

- Prilično sam nenametljiva osoba. I to ponekad nije dobro. Moja Tatjana me nagovorila da podijelim pjesmu s pratiteljima. Na Farmi se nije isticao. Priča nam i kako mu se život nije okrenuo za 180 stupnjeva nakon sudjelovanja u showu s obzirom na to da je sve i svašta prošao u životu.

Foto: Privatni album

- Meni je Farma bila čisto opuštanje. Nisam mogao razumjeti ljude koji su se tamo pojavili pa onda imali problem s fizičkim radom ili spavanjem u štali. To su ljudi koji su valjda došli u reality kako bi se pokazali i postali poznati. Nisam osoba koja se voli dokazivati - priznaje Domijan.

POGLEDAJTE VIDEO: