Snježana Mehun potaknula na razmišljanje: 'Ako vaš muž ne voli vaše prijatelje, ne voli vas'

Poduzetnica Snježana Mehun Schillinger i njezin voljeni suprug Franz Schillinger posljednjih tjedana uživaju na ljetovanju po našoj obali. S mora se javljaju skoro svakodnevno, a sada su se javili s otoka Paga gdje su već nekoliko dana.

Tamo su u obližnjem restoranu proslavili i blagdan Velike Gospe zajedno s nekolicinom prijatelja. Jeli su ribu, a Mehunka je pohvalila i "slatku pašku janjetinu". Nakon toga, poduzetnica je objavila romantičnu fotografiju sa suprugom pred zalazak sunca. Oboje su stajali na plaži obučeni u bijelo. Franz je imao bijele lagane hlače i košulju, a ona je odjenula bijelu prozirnu suknju s motivima cvijeća.

Na nogama je imala smeđe natikače modnog brenda Gucci koje vrlo često nosi.

Snježana ne skida osmijeh s lica te je vidljivo da je domaća poduzetnica ispunjena žena. Ona i suprug putuju, uživaju, druže se sami i s prijateljima.

Osim toga, u opisu fotografije priznala je kako nikad ne bi pristala na vezu s muškarcem koji je želi mijenjati ili ne voli njezinu ekipu.

- A ja još uvijek lovim zalaske sunca! Kažu da su najljepsi na otvorenom moru i ne lažu! Kažu i da ako Vaš muž ne voli Vaše prijatelje ne voli baš ni vas jer vi se zrcalite u svojim prijateljima! Cure ne vjerujte muškarcu koji Vas želi mjenjati, produžiti Vam suknju, promjenit frizuru, ekipu, posao! Znate onaj tip frajera kojem smetaju Vaše frendice i frendovi koji vas zlostavlja sa nekim svojim teorijama kakva je Vaša ekipa, tipa meni su koma ti tvoji gayevi, skandalozne slike na društvenim mrežama?! Stari pa stani malo ali ja sam se sa tim ljudima družila, ružila i preživjela vrhunski sve te godine bez tebe di si tad bio kada su mi držali glavu dok 'povraćam ispred Sokola' zbog nekog nebitnog lika! Ova krajnja metafora nije istina ali Vam može dočarati vrhunac prijateljstva! Sve ste to Vi i ako Vas takvu ne želi prihvatiti ne treba Vam! Franz nije takav tip zadrtog muškarca zato je on onaj pravi! Za mene kažu da volim biti okružena ljudima i to me čini sretnom no ja sam najsretnjja kada usrećujem ljude oko sebe! - poručila je Mehunka.

Mnogi su je u komentarima pohvalila za ovaj vrlo čvrst i odvažan stav.

- Prekrasno rečeno; Rijetki su takvi muškarci - bio je jedan od komentara.

