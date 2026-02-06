Snoop Dog glavna je zvijezda na Zimskim olimpijskim igrama: Pogledajte kako mu ide curling

Gledatelji i natjecatelji koji su stigli na Zimske olimpijske igre sigurno nisu očekivali da će se rap ikona Snoop Dogg doći na teren, okušati se u curlingu i zamoliti za zajedničku fotku britanske natjecatelje Brucea Mouata i Jennifer Dodds.
Neočekivani susret svjetske glazbene zvijezde i mirnog olimpijskog sporta obilježio je natjecanje u Cortini, gdje su britanski i američki sportaši uz vrhunske rezultate dobili i dozu holivudskog sjaja.
| Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Neočekivani susret svjetske glazbene zvijezde i mirnog olimpijskog sporta obilježio je natjecanje u Cortini, gdje su britanski i američki sportaši uz vrhunske rezultate dobili i dozu holivudskog sjaja. |
Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Neočekivani susret svjetske glazbene zvijezde i mirnog olimpijskog sporta obilježio je natjecanje u Cortini, gdje su britanski i američki sportaši uz vrhunske rezultate dobili i dozu holivudskog sjaja.
| Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Snoop Dogg je u poluvremenu zamolio da se i on sam okuša u ovom zanimljivom sportu, a ako je suditi po fotografijama, dobro mu je išlo.
| Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Inače, reper u Cortini boravi kao počasni trener američke reprezentacije, a tijekom turnira vrijeme provodi u druženju s igračima i stručnim stožerom. Po završetku susreta sišao je i na led, gdje su mu članovi američkih muških i ženskih ekipa pokazali osnove curlinga.
| Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
“Vidjeli smo ga na poluvremenu. Sjedio je pokraj mame američke igračice Cory Thiesse. Tražio je fotografiju s nama, tako da se osjećam prilično dobro,” izjavio je Mouat kroz smijeh. Na pitanje što im je glazbenik rekao, Dodds je kratko odgovorila: “Čuo je za Brucea!”, piše The Guardian.
| Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Snoop Dogg susret je pratio iz prvih redova, noseći unikatnu jaknu ukrašenu motivima američkih reprezentativaca, što je odmah privuklo pozornost publike i televizijskih kamera.
| Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Sam Snoop Dogg istaknuo je da mu je glavna uloga podrška sportašima. “Ovdje sam da navijam, podižem atmosferu i možda ubacim malo mudrosti sa strane. Sportaši tima SAD su prave zvijezde,” rekao je. “Ova ekipa pokazuje ono najbolje u sportu: talent, srce i trud. Ako mogu donijeti malo više ljubavi i motivacije, to je pobjeda za mene.”
| Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Foto Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Foto Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Foto Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Foto Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Foto Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Foto Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Foto Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Foto Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Foto Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Foto Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Foto Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Foto Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Foto Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Foto Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Foto Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Foto Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Foto Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Foto Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Foto Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Foto Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Foto Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Foto Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO