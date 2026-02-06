Obavijesti

Galerija

Komentari 0
POZNATI REPER

Snoop Dog glavna je zvijezda na Zimskim olimpijskim igrama: Pogledajte kako mu ide curling

Gledatelji i natjecatelji koji su stigli na Zimske olimpijske igre sigurno nisu očekivali da će se rap ikona Snoop Dogg doći na teren, okušati se u curlingu i zamoliti za zajedničku fotku britanske natjecatelje Brucea Mouata i Jennifer Dodds.
Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games - Friday February 6th
Neočekivani susret svjetske glazbene zvijezde i mirnog olimpijskog sporta obilježio je natjecanje u Cortini, gdje su britanski i američki sportaši uz vrhunske rezultate dobili i dozu holivudskog sjaja. | Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
1/29
Neočekivani susret svjetske glazbene zvijezde i mirnog olimpijskog sporta obilježio je natjecanje u Cortini, gdje su britanski i američki sportaši uz vrhunske rezultate dobili i dozu holivudskog sjaja. | Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026