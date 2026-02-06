Snoop Dog glavna je zvijezda na Zimskim olimpijskim igrama: Pogledajte kako mu ide curling

Sam Snoop Dogg istaknuo je da mu je glavna uloga podrška sportašima. “Ovdje sam da navijam, podižem atmosferu i možda ubacim malo mudrosti sa strane. Sportaši tima SAD su prave zvijezde,” rekao je. “Ova ekipa pokazuje ono najbolje u sportu: talent, srce i trud. Ako mogu donijeti malo više ljubavi i motivacije, to je pobjeda za mene.” | Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO