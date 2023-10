Snoop je završio u zatvoru zbog kokaina, otkrio ga je Dr. Dre, a u karijeri nije osvojio Grammy

Calvin Cordozar Broadus, poznatiji po umjetničkom imenu Snoop Dogg, rođen je na današnji dan 1971. godine u Long Beachu u Kaliforniji. Na scenu je stupio 1992., a od tada se ispromovirao kao pjevač, glumac, producent i tekstopisac.

Ime je dobio po očuhu Cordazaru koji je umro kada je Snoop imao 14 godina. Njegov biološki otac Vernal je bio vijetnamski veteran koji nije bio uključen u život glazbenika.

Snoop je dobio nadimak zbog izgleda, a kao mladić je pjevao i svirao klavir u Baptističkoj Crkvi Golgotha Trinity. S repanjem je počeo u šestom razredu, ali škola mu nije bila omiljena. Nakon završetka srednje škole proveo je šest mjeseci u zatvoru zbog prodaje kokaina.

Glazbenika je otkrio Dr. Dre 1991. koji je čuo njegove ranije pjesme i pozvao ga kao gostujućeg vokala na pjesmi "Never Missin' A Beat" i "Pimpology 101". Snimio je album "Over the Counter", koji nije uspio jer Death Row Records nije bila objavljena kao službena diskografska kuća. Tupac, Dr. Dre, Nate Dogg, The D.O.C samo su neki od bivših članova ove diskografske kuće koju je osnovao Suge Knight.

S Dr. Dreom je snimio soundtrack za film "Deep Cover", a upravo je ta pjesma probila Snoopa na glazbenu scenu. Debitantski album "Doggystyle", za kojeg Snoop i dan danas govori da mu je najdraži, izdao je 23. studenog 1993. U prvom tjednu je prodan u 802.000 primjeraka, a pjesme "Who Am I (What's My Name)?" i "Gin and Juice" bili su u deset najemitiranijih pjesma u SAD-u.

Aktivan i kao glumac

Osim kao glazbenik, Snoop je bio i aktivan na glumačkoj sceni. Glas je posudio za animirani film "King of the Hill" u kojem je on glumio bijelog svodnika "Alabastera Jonesa". Glumio je glavnog lika u filmu "The Wash" zajedno s Dr. Dreom.

U filmu "Dan obuke" s Denzelom Washingtonom, glumio je dilera u invalidskim kolicima. Glumio je u horor filmu Bones kao ubijeni mafijaš koji se vraća iz mrtvih da bi se osvetio onome tko ga je ubio. U filmu "Starsky i Hutch" imao je jednu od glavnih uloga, zajedno s Owenom Wilsonom i Benom Stillerom.

Snoop se oženio sa suprugom Shante Taylor 12. lipnja 1997. Zajedno imaju troje djece, dva sina i kćer.

- Toliko je toga prošla sa mnom, toliko sam joj gluposti priredio. Ipak, ostala je čvrsta sve ovo vrijeme - kazao je svojevremeno Snoop kome je supruga Shante menadžerica i s kojom zajedno vodi sve svoje poslove.

- To je jedini način kako sam joj mogao otplatiti sav trud kojeg je uložila u mene - otkrio je.

Zanimljivo je kako u karijeri nije osvojio niti jedan Grammy. Nominiran je bio 17 puta, a drži rekord, zajedno s Chrisom Gehringerom, kao izvođač s najviše nominacija bez nagrade. Neovisno o tome, 19 studijskih albuma, stotine uspješnih pjesama dovoljno govore o bogatoj karijeri ovog glazbenika.