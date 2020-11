Sofia Vergara se žali: Prelijepa sam da glumim običnu djevojku

Glumica je prije nekoliko godina istaknula kako je u mladosti shvatila da su za uspjeh u poslu potrebne vitka figura i dobar izgled. Sofia se upravo zbog svojih bujnih atributa probila na scenu

<p>Danas je najplaćenija glumica na svijetu, a proslavila i obogatila ju je serija 'Moderna obitelj'. <strong>Sofia Vergara</strong> (48) nekad se žalila kako je prelijepa za ozbiljnije uloge. A takvu ulogu nije dočekala ni do današnjeg dana. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vergara dijeli fotografije iz 90-ih</strong></p><p>- Zbog svog izgleda ne mogu glumiti neku običnu djevojku. Zbog toga se trudim pronaći uloge u kojima mogu iskoristiti izgled, ali i talent - rekla je svojedobno Vergara.</p><p>Prije nekoliko godina istaknula je kako je u mladosti shvatila da su za uspjeh u poslu potrebne vitka figura i dobar izgled. Sofia se upravo zbog svojih bujnih atributa probila na scenu.</p><p>No svojedobno je rekla kako se te kvalitete s vremenom pokažu kao dvosjekli mač. Zbog bujnih grudi i stražnjice doživjela je i neugodne trenutke.</p><p>- Bila sam jako mršava i imala sam velike grudi. Muškarci su me proganjali i to je bilo naporno - rekla je.</p><p>Podsjetimo, Forbes je objavio kako je Vergara najplaćenija glumica na svijetu. Trenutačno je članica žirija u emisiji 'America's Got Talent ' u kojoj je u posljednjih godinu dana zaradila oko 227 milijuna kuna. </p>