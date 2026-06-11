Srpska manekenka pokazala skupocjene torbice u svom ormaru: Evo koliko vrijede

Sofija Milošević dugogodišnja je partnerica srpskog nogometnog reprezentativca Luke Jovića. Karijeru je izgradila kao manekenka, a danas je vlasnica uspješnog brenda Sofi Milo. Njene kreacije nose mnogobrojne zvijezde.

Foto: instagram

Nedavno je pratiteljima na Instagramu dala uvid u svoju zavidnu kolekciju torbi koja ostavlja bez daha. Na policama se vide mnogi modeli torba modne kuće Chanel u raznim veličinama i bojama. Tako možemo vidjeti klasične crne Chanel 'flap bag' pa čak i neke u jarkim bojama. Poznato je da neke Chanel torbe dostižu cijene od čak nekoliko tisuća eura, ovisno o vrsti kože, modelu i boji.

Foto: screenshoot/Instagram

Ipak najveću pozornost privukle su Birkin torbe modne kuće Hermes. Riječ je o jednim o najpopularnijim torbama na svijetu, a njihove cijene kreću od 10 000 eura pa na više, također ovisno o vrsti kože i ekskluzivnosti. Putem preprodaje dosežu i milijunske cifre, a nedavno je na aukciji za vrtoglavih sedam milijuna funti prodana originalna Birkin torba koju je koristila glumica Jane Birkin.