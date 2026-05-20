Izabranica srpskog napadača pohvalila se dolaskom u Zagreb

Sofija Milošević i Luka Jović ponovno su u centru pažnje! Nakon što je Luka s AEK-om osvojio grčko prvenstvo, Sofija je otkrila emotivnu stranu njihove borbe putem Instagrama, a zatim je posjetila i glavni grad Hrvatske
Srpska manekenka Sofija Milošević (35) i nogometaš Luka Jović (28) godinama su jedan od najpraćenijih parova u regiji, a njihova veza, ispunjena javnom podrškom i obiteljskom srećom, uvijek iznova privlači pažnju.
Iako se o njima često piše, nedavni događaji ponovno su ih stavili pod svjetla reflektora.
Prelijepa Sofija nedavno je došla u Zagreb, u kojem je provela jedan dan zbog poslovnih obaveza.
Čini se kako je uživala u izletu, s obzirom na to da je na društvenim mrežama objavila seriju fotografija iz glavnog grada Hrvatske.
Uključujući i neke u provokativnom izdanju.
Prošlog je vikenda Jović sa svojim grčkim AEK-om osvojio naslov prvaka, a tim je povodom Sofija objavila dirljivu poruku koja je otkrila s kakvim se pritiscima i sumnjama njezin partner suočavao posljednjih godina.
Srpski napadač bio je jedan od ključnih igrača i najbolji strijelac kluba sa 16 postignutih ligaških golova, što mu je najuspješnija sezona još od dana kada je igrao za Eintracht Frankfurt.
Upravo je taj povratak u formu potaknuo njegovu zaručnicu Sofiju da se javno osvrne na težak put koji je prošao.
Njezina objava na Instagramu brzo je postala viralna, a u njoj je bez zadrške opisala godine sumnji i kritika s kojima se Jović suočavao.
"Šest godina su te otpisivali. Šest godina su pisali 'što mu se desilo'. Šest godina su ljudi pisali da je tvoja karijera gotova. Ali ja sam te vidjela, Luka," napisala je te dodala...
"Gledala sam te noćima kada nisi mogao spavati. Treninge koje nitko nije snimao. Tihe suze, glasne molitve, dane kada si vezivao vezice na tenisicama kada je cijeli svijet prestao vjerovati, osim tebe, osim nas."
U nastavku poruke, koja je dirnula mnoge, istaknula je kako njegova asistencija za pobjedu u 93. minuti nije bila sreća, već kulminacija dugogodišnje borbe.
"Te noći u Ateni, nisi samo osvojio titulu. Odgovorio si na svaku sumnju. Svaki šapat. Svaku osobu koja je rekla da si gotov. To dodavanje u 93. minutu nije bila sreća, bilo je to šest godina borbe koja je pronalazila svoj trenutak," istaknula je.
Puca od ponosa zbog svojeg dragog: "Kakvo majstorstvo! Nikada nisi bio izgubljen, ljubavi moja. Postajao si. I zaslužuješ sve to. Nikada nisam bila ponosnija. A svijet? Svijet tek počinje ponovno da te gleda", napisala je emotivna Sofija.
Ljubavna priča Sofije i Luke započela je 2019. godine, a upoznali su se preko zajedničkog prijatelja.
Kako je manekenka kasnije otkrila, u početku je bila skeptična zbog razlike u godinama i činjenice da je Jović netom prije postao otac s bivšom partnericom.
Međutim, kemija je bila jača od svih prepreka.
Kako bi zaštitili svoju vezu od medijskog pritiska, u početku su je skrivali od javnosti.
Glasine su se prvi put pojavile u listopadu 2019., a nedugo zatim par je potvrdio da su zajedno.
Već u kolovozu 2020. godine zaručili su se tijekom odmora u Italiji.
Njihova obitelj ubrzo se proširila.
U rujnu 2020. dobili su prvog sina Alekseja, a u ožujku 2022. na svijet je stigao i drugi sin, Teodor.
Jović iz prijašnje veze ima i sina Davida, a Sofija često na društvenim mrežama dijeli trenutke njihova skladnog obiteljskog života.
Obitelj trenutno živi u Ateni, gdje Jović igra za AEK, ali često putuju kako bi uskladili njegove profesionalne obveze s njezinom karijerom.
Prije nego što je postala poznata kao partnerica Luke Jovića, Sofija Milošević izgradila je impresivnu karijeru.
Rođena je 18. ožujka 1991. godine u Beogradu, a u svijet mode ušla je vrlo rano.
Otkrio ju je modni skaut sa samo 14 godina dok je još išla u školu.
Iako u početku nije razmišljala o manekenstvu, brzo se snašla i postala jedno od najprepoznatljivijih lica na srbijanskoj modnoj sceni, kraseći naslovnice časopisa poput Ellea i Cosmopolitana.
Preselila se između Milana i New Yorka, gdje je surađivala s renomiranim svjetskim brendovima kao što su Diesel i Jeremy Scott.
Njezina međunarodna karijera uključuje i editorijale za prestižne magazine poput Esquire Mexico.
Osim uspješne manekenske karijere, Sofija je pokazala i poduzetnički duh.
Pokrenula je vlastiti modni brend, koji nudi luksuzne haljine i odjevne komade koji odražavaju njezin elegantni i sofisticirani stil (*uz korištenje AI-ja)
