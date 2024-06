Šokantan dokumentarac govori o zlostavljanju: Paris Hilton nije jedina žrtva internata za mlade

Paris Hilton pričala je o zlostavljanju koje je doživjela u ustanovi za liječenje mladih kada je imala samo 16 godina. Potresno svjedočanstvo iznijela je pred Kongresom Sjedinjenih Američkih Država u Washingtonu te pozvala na promjenu programa za skrb o djeci, piše CNN. O zlostavljanju u ustanovama diljem Amerike govori i dokumentarac na Netflixu pod nazivom 'Program: Prevare, kultovi i otmice' (The Program: Cons, Cults, and Kidnapping).

Iza dokumentarca stoji Katherine Kubler koja je bila polaznica Academy at Ivy Ridge, američke institucije namijenjene 'problematičnim‘ tinejdžerima' koja je djelovala od 2001. do 2009. godine.

- Nemoj se smijati. Nemoj se gledati u ogledalo - bila su neka od nebrojenih pravila te škole.

'Program' su reklamirali kao internat za problematične tinejdžere, ali je on bio sve, samo ne to. Njihovi načini odgoja tinejdžera su bili, kako ih neki opisuju, zlokobni. Katherine i njezini kolege su se pridružili u školi, a ubrzo su im rekli da ne smiju razgovarati, da se ne smiju smijati, komunicirati s vanjskim svijetom te izlaziti van. Škola je također funkcionirala na temelju sustava zasluga koje su određivale tko će koliko dugo ostati u internatu.

- Treća razina je bila velika stvar jer su napokon dopuštali telefonski poziv, jednom mjesečno i to s roditeljima. Ali, osoblje je slušalo i ako bismo rekli nešto loše o 'Programu', oni bi prekinuli poziv. Ne možete napustiti 'Program' sve dok ne dođete do šeste razine, ali je do nje nemoguće doći. Naprave da nikada ne možeš izaći - rekla je jednom prilikom Katherine.

Polaznici škole tvrde da su patili od manjka sna, da su bili gladni, a sve to dok su ih tjerali na vježbe izdržljivosti. Osoblje im je uzimalo stvari, nisu im davali niti malo privatnosti te su im određivali kakve frizure moraju nositi. Učenicima su bili dodijeljeni 'Hope Buddies', koji su ih učili o pravilima akademije.

Škola se zatvorila 2009. godine i više se nikada nije otvorila.