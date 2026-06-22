Šokantan poljubac u seriji 'House of the Dragon': Glumci priznali da ih je scena zgrozila

Premijerna epizoda treće sezone serije Zmajeva kuća (House of the Dragon), emitirana 21. lipnja na HBO-u, donijela je jedan od najkontroverznijih trenutaka dosadašnje radnje. Gledatelji su ostali zatečeni scenom u kojoj Aemond Targaryen ljubi vlastitu majku Alicent, što je izazvalo burne reakcije među obožavateljima, ali i samim glumcima.

Dok se obitelj kralja Aegona suočava s njegovim iznenadnim nestankom i političkim kaosom koji prijeti Kraljevom Grudobranu, Aemond Targaryen, kojeg utjelovljuje Ewan Mitchell, povlači potez koji je šokirao publiku.

U napetom razgovoru s majkom Alicent, koju glumi Olivia Cooke, Aemond je poljubi u usta. Mitchell priznaje da je scena bila izrazito neugodna.

"To je prizor zbog kojeg vam se gotovo okrene želudac", izjavio je glumac, dodajući kako je istodobno u tome vidio priliku da publici prikaže novu, mračniju stranu svojeg lika, piše People.

Foto: HBO

Prema njegovim riječima, Aemond je tijekom odrastanja osjećao nedostatak majčine ljubavi i prihvaćanja, što je ostavilo duboke posljedice na njegov emocionalni razvoj.

"Dijete treba bezuvjetnu ljubav kako bi razvilo zdravu sliku o sebi. Aemond to nikada nije dobio, zbog čega ima iskrivljenu percepciju odnosa i vrlo neobičan način iskazivanja ljubavi", objasnio je Mitchell.

Glumac smatra da upravo ta emocionalna iskrivljenost dolazi do izražaja u spornoj sceni iz prve epizode.

Ipak, snimanje same scene nije bilo toliko neugodno koliko bi gledatelji mogli pretpostaviti. Mitchell je posebno pohvalio suradnju s Olivijom Cooke.

"Raditi s Liv Cooke prava je glumačka lekcija. Svaka scena s njom predstavlja posebno iskustvo", rekao je.

S druge strane, Olivia Cooke ne skriva koliko smatra Aemonda problematičnim likom.

"On je potpuno emocionalno slomljen", izjavila je glumica, priznajući da je scena bila neobična i za nju i za kolegu.

Foto: Nye Caple

Cooke smatra da je između likova već dugo prisutna svojevrsna Edipova napetost, iako toga sama Alicent nije svjesna.

"Scena je šokantna, ali i vrlo opasna jer je Aemond izrazito opasna osoba", istaknula je.

Dodaje kako Alicent dobro zna da bi i najmanji znak odbijanja mogao izazvati Aemondovu reakciju.

"Svjesna je da bi jedan pogrešan izraz lica ili osjećaj odbacivanja mogli imati kobne posljedice. Zato vrlo oprezno bira svaku riječ i svaki pokret. Ipak, mislim da je u tom trenutku potpuno zatečena", rekla je glumica.

Mitchell ističe da je upravo snažna povezanost s majkom jedan od glavnih motiva koji Aemonda pokreću u njegovoj borbi za prijestolje.

"Alicent je osoba koju je oduvijek bezuvjetno volio i jedan od glavnih razloga zbog kojih toliko očajnički želi pobijediti u ovom ratu", kaže glumac.

Posebno se prisjetio scene iz prve sezone, kada mladi Aemond ostaje bez oka, a Alicent je jedina osoba koja ga tada brani.

"To je trenutak koji nikada neće zaboraviti. Zauvijek je vezan uz nju", zaključio je Mitchell.

Nove epizode serije Zmajeva kuća emitiraju se nedjeljom na HBO-u.

*uz korištenje AI-ja





