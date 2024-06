Šokantna otkrića o TikTok kultu: Otuđili se od obitelji, a njihov se vođa naziva 'Božjim čovjekom'

Prije mjesec dana je na Netflix izašla dokumentarna serija 'Dancing For The Devil: The 7M TikTok Cult', koja je šokirala cijeli svijet. Samo nekoliko dana nakon izlaska se našao među najgledanijim dokumentarcima na platformi. Dokumentarac istražuje crkvu Shekinah i menadžersku tvrtku 7M Films, na čijem je čelu ozloglašeni Robert Shinn.

Kako je uopće došlo do snimanja ovog dokumentarca? Krenimo od početka priče. Dvije sestre, Mirana i Melanie Wilking, od malena vole plesati. Zajedno su išle na natjecanja, vježbale nove koreografije i ono najvažnije, zajedno se zabavljale plešući. Svoj talent odlučile su prije nekoliko godina podijeliti i na društvenim mrežama, ponajviše TikToku, gdje su bile poznate kao 'Wilking Sisters'. Vrlo brzo su stekle ogromnu popularnost i milijune pratitelja.

Foto: Netflix

Međutim, sve je palo u vodu 2022. godine, nakon što je Miranda potpisala ugovor s tvrtkom 7M Films i pridružila se crkvi koju vodi Robert Shinn. Miranda se otuđila od svoje obitelji, iznenada i bez razloga. Njezina obitelj, sestra Melanie te otac i majka su se prije dvije godine na Instagramu javili uživo svim pratiteljima dvaju sestara i otkrili što se zapravo događa iza zatvorenih vrata tvrtke 7M, koja je potpisala ugovore s tada najpoznatijim tiktokerima. Tada su prvi put '7M' nazvali kultom, što je odjeknulo cijelim svijetom. U dokumentarcu su svoja iskustva ispričali i bivši članovi crkve, također plesači.

Foto: Netflix

Miranda je smanjila kontakt sa svojom obitelji nakon što je upoznala plesača Jamesa Derricka, poznatog i kao BDash, a s kojim je danas u braku. Oboje su kasnije potpisali ugovore sa '7M', uz još brojne plesače poznate na TikToku. Svi su oni krenuli zajedno surađivati i gotovo svakodnevno objavljivati videe na društvenim mrežama. Ubrzo su se neki od njih priključili grupi za proučavanje Biblije, u sklopu crkve Shekinah koju vodi Shinn, a koji sebe naziva 'Božjim čovjekom'.

Foto: Netflix

Početak crkve Shekinah i tvrtke '7M Films'

Robert Shinn je pastor u crkvi Shekinah i osnivač menadžerske tvrtke 7M Films. Crkvu je 1994. godine pokrenuo kao religijsku zajednicu za korejske Amerikance. Prije tri godine je sa sinom Isaiahom pokrenuo i menadžersku tvrtku.

Na početcima crkve su se zajednici pridružile sestre Melanie Lee i Priscylla. Obje su živjele s ostalim članovima crkve, sve dok Melanie nije napustila crkvu. Tada su sestre izgubile svaki kontakt i nisu razgovarale, niti se vidjele desetak godina. O svom iskustvu u crkvi je Melanie pričala u dokumentarcu.

- Bilo je možda 15 ljudi, uključujući njegovu obitelj i obitelj njegove sestre Catherine - rekla je. Njoj i njezinoj sestri su Robert i Catherine obećale ljubav koju nikada nisu imale. U sve je bila uključena i Robertova supruga Hannah Shinn, koju su nazivali 'Božjom ženom'.

Foto: Netflix

Godinama kasnije je Shinn osnovao i '7M', čiji su članovi također živjeli u jednoj kući, gdje su stvarali sadržaj za društvene mreže. Najčešće su to bili plesovi na stare hitove, a kako su otkrili bivši članovi, većinu tih pjesama je odabrao Shinn. Neki plesači su postali toliko popularni da su se pojavljivali u emisijama kao što je 'The Ellen DeGeneres Show', a pojedini su nastupali i na Super Bowlu uz Dr. Drea, Snoop Dogga, Mary J. Blige, Eminema, Kendricka Lamara i 50 Centa.

Osim toga, Robert je otvorio i kafić, dvije tvrtke za prodaju nekretnina, cvjećarnice, a kako je Lee otkrila, u svim njegovim objektima radili su članovi crkve, kojima je plaćao izrazito malo za njihov rad.

Pryscilla je radila za jednu od njegovih tvrtki za prodaju nekretnina, a kako kaže, nikad nije primila proviziju za svoje prodaje. Također, tvrdi da nije smjela dirati novac na svom računu, nego su ju tjerali da potpisuje čekove i većinu novca prebaci na Robertov račun ili račune njegove obitelji. Priscylla je rekla kako su, unatoč tomu što su puno zarađivali, na raspolaganju imali najviše 100 dolara tjedno, dok je ona dobivala samo 80 dolara svaka dva tjedna.

Slična je situacija i s tiktokerima koji su potpisali ugovor s njim. 7M Films je uzimao 20 posto za naknadu za upravljanje, 10 posto za crkvu, 10 posto za 'Božjeg čovjeka' (Roberta) te 10 posto koje su zvali 'žrtvom'.

Foto: Netflix

Optužbe protiv Roberta Shinna

U dokumentarcu su svoje priče ispričali i bivši članovi crkve, odnosno, kako oni sami kažu, kulta. Roberta su nazvali 'nasilnim vođom kulta' te tvrde kako ih je odvojio od obitelji. Robert im je rekao da moraju 'umrijeti' svojim bližnjima, a koji nisu pratili njegova učenja, kako bi bili spašeni. 'Božji čovjek', kako je sebe nazivao', im je govorio da, ako budu dovoljno 'božji', da će spasiti svoje obitelji od prokletstva. Također, članovima svoje crkve i tvrtke je Shinn obećao veliko bogatstvo kao i financijske savjete. Međutim, kako tvrde plesači, Shinn je za sebe zadržavao čak 70% njihova profita.

Roberta je nekoliko žena optužilo i za seksualno zlostavljanje, uključujući i Melanie Lee, koju je prije dvije godine Shinn tužio za klevetu. Tužio je i njezinu sestru Priscyllu. Sestre su mu uzvratile protutužbom u kojoj su navele 'ispiranje mozgova, fizičko zlostavljanje, seksualno zlostavljanje, emocionalno zlostavljanje, manipulaciju i iskorištavanje'. Shinn i sestre Lee će na suđenje ići 2025. godine.

Komentari članova crkve na dokumentarac

Glavna radnja ovog dokumentarca vrti se oko Mirande Wilking Derrick, koja se nakon izlaska oglasila na društvenim mrežama i izrazila nezadovoljstvo. Kako kaže, osjeća se 'fizički nesigurnom' zbog svega što su u dokumentarcu izrekli članovi njene obitelji.

- Prije ovog dokumentarca smo se moj suprug i ja osjećali sigurno. Sad kad je ovaj dokumentarac vani, osjećamo se kao da su nam životu u opasnostima. Oboje su nas pratili. Primili smo pisma mržnje i prijetnje smrću. Uhodili su nas. Iskreno ne shvaćam kako su moji roditelji i sestra mislili da će ovaj dokumentarac pomoći meni ili našem odnosu - rekla je putem svojih društvenih mreža.

Inače, nakon što je Mirandina obitelj snimila 'live' video na Instagramu i nakon što su se pojavile prve optužbe protiv Shinna, Miranda je ponovno kontaktirala svoju obitelj. Međutim, kako su svi oni rekli, više nije bila ista kao i prije. Miranda i njen suprug su i danas članovi Shekinaha i '7M Filmsa'.

Foto: Netflix