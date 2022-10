Šokantna priča o novinarki čiji se život činio poprilično idiličan

Netflixov film "The Luckiest Girl Alive" već danima je na samom vrhu ljestvice TOP 10 trenutno najgledanijih filmova na svijetu, a od publike i filmskih kritičara je zaradio i vrlo visoke ocjene. Nastao je prema istoimenom romanu Jessice Knoll, a glavnu ulogu novinarke Ani FaNelli utjelovila je popularna glumica Mila Kunis (39) koju mnogi pamte po briljantnoj ulozi u komediji 'Prijatelji s povlasticama', ali i u sitcomu 'Lude sedamdesete'. Iako u ovom šokantnom filmu njezin život na prvu izgleda poprilično idilično, vrlo je daleko od savršenog.

'Luckiest Girl Alive' priča je o uspješnoj novinarki Ani FaNelli koja živi život kakav bi mnoge djevojke htjele. Ima posao koji voli i u kojem, može se reći, rastura, te je zaručena za muškarca svojih snova. Do vjenčanja joj je preostalo samo šest tjedana, a dok nestrpljivo čeka kada će doći taj veliki dan, s druge strane, željno iščekuje i hoće li dobiti novi posao, o kojem mašta, u The New York Timesu.

Međutim, knjiga i film imaju malo drugačije završetke jer je Kunis pomogla Knoll da postigne malo sretniji završetak depresivne i srcedrapajuće priče.

Gledajući prve minute ovog filma, a i čitajući ovo, mnogi bi pomislili kako Ani vodi savršen, poprilično idiličan život. Život o kojem mnogi maštaju. No daleko je to od savršenstva. Zapravo ona je vrlo nesretna i to ju izjeda iznutra.

Sve to gledatelju počne biti jasno kada ju redatelj dokumentaraca pozove da sudjeluje u filmu o pucnjavi u školi koju je preživjela kao tinejdžerica. Tada se zapravo otkriva pozadina cijele priče, koja je poprilično šokantna, a nekim gledateljima i uznemirujuća.

Tematika ovog filma zaista je teška i nije za svakog. Naime, film uključuje realan prikaz života s traumom, a to je ujedno i razlog zbog kojeg je film pobudio toliki interes javnosti.

Ani koju Mila Kunis i više nego dobro utjelovljuje, u srednjoj školi imala je vlastiti krug prijatelja i dečka koji je bio jedan od onih popularnih. Na jednoj zabavi, Ani je sa 14 godina grupno silovana od strane vlastitog dečka i njegovih prijatelja. Uplašena, nije htjela reći majci ono što se zapravo dogodilo jer ju je bilo strah, a čak je i teško priznala to sama sebi. Da je silovana.

Pokušala je potražiti pomoć nakon napada, ali je bila izložena okrutnom maltretiranju i ruganju svojih vršnjaka, od kojih joj polovica nije vjerovala. Otišla je kod ravnateljice, ali cijeli slučaj nije željela ispričati policiji.

U cijeloj toj strci i panici otišla je kod svoja dva prijatelja koji nisu nešto pretjerano voljeli njenog dečka i njegovu ekipu, posebice zato jer je jednog i maltretirao. Njihovo iskustvo i njeno dovelo je do pucnjave i nekoliko ubojstava u srednjoj školi.

Ani se našla usred pucnjave, a kolege su je nakon toga optužili da je i sama sudjelovala u tome jer su to bili njezini prijatelji.

Ostatak radnje prikazuje kako se Ani s tim bori i suočava kroz život, što joj je bolna točka te što je iz svega toga zapravo prava istina.

Nekolicina gledatelja izrazila je nezadovoljstvo i optužila Netflix zbog “velikog” propusta jer streaming servis nije dodao upozorenje za potencijalno uznemirujuće scene. Iako je Netflix na početku filma na vrhu ekrana napomenuo da film sadrži "seksualno nasilje", gledatelji su se požalili da spomenuto upozorenje nije bilo dovoljno istaknuto te da su ih pojedine scene "uhvatile nespremne".

- 'Luckiest Girl Alive' na Netflixu je tako dobar film, ali i prilično traumatizirajući. Očekuju vas vrlo eksplicitne scene silovanja i seksualnog napada, pa gledajte s oprezom - upozorio je jedan korisnik Twittera.

Iako su kritizirali Netflix, Mila Kunis dobila je mnogo pohvala na svoj performans.

- Svaka čast Mili Kunis što je natjerala ljude da shvate užase kroz koje žena mora proći. Od nedostatka podrške roditelja do okrivljavanja žrtve. Umjetničko djelo - napisao je jedan korisnik.

