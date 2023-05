Šokantna promjena pobjednice Eurosonga: Kovrčava kosa bez šiški, tamnija put, tanje obrve...

Pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga, švedska pjevačica Loreen (39), karijeru je započela davne 2004. godine, kada je završila na četvrtom mjestu u glazbenom natjecanju 'Idol'.

Loreenin izgled se kroz godine dosta promijenio. Na početku karijere imala je tamniju put, gustu kovrčavu kosu te tanje obrve zbog kojih nitko ne bi rekao da je na fotografijama ona.

Danas Loreen izgleda potpuno drugačije. Svjetlije je puti, ima dugu ravnu dugu kosu sa šiškama koje joj prekrivaju čelo, a obrve su joj gušće.

Loreen se na audicijskom nastupu u 'Idolu' predstavila s pjesmom Alicie Keys 'If I Ain't Got You'. Dospjela je do četvrtog mjesta, a iako nije pobijedila, njezina slava je s godinama rasla.

Na natjecanju za pjesmu Eurovizije prvi put se predstavila 2011., a godinu dana poslije je pobijedila s pjesmom 'Euphoria'. Nakon toga je postala izuzetno popularna pjevačica, a da joj je karijera uspješna, dokazala je drugom pobjedom na Eurosongu.

Loreen je s pjesmom 'Tattoo' pobijedila na ovogodišnjem Eurosongu.

