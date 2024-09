Šokantna snimka nogometaša Crvene Zvezde! Zakačio se za džip Bake Prase i tako se vozio

Šokantna snimka pojavila se na društvenim mrežama, a prikazuje nogometaša Crvene Zvezde, Lazara Jovanovića, kako riskira svoju sigurnost.

Jovanović se zakačio za ljestve džipa kojeg je vozio poznati YouTuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, i tako 'visio' dok je ovaj vozio ulicama Beograda. Video je nastao u noći s nedjelje na ponedjeljak, pred 174. derbi Partizana i Zvezde.

Jovanović se u jednom trenutku pojavio u kadru videa s pitanjem: 'Ima li mjesta za vožnjicu?'.

Nakon što mu je Baka rekao da se može uhvatiti za džip, sin Milana Laneta Jovanovića, nekadašnjeg reprezentativca Srbije, je taj poziv prihvatio, što je šokiralo djevojke koje su sjedile unutar džipa:

- On će se stvarno zakačiti? Joj, zašto si mu to rekao! - komentirale su one.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zatim je i Baka Prase dodao:

- Ovaj je ludi! Ima poginuti čovjek. Stvarno, što je ovo? Poginut će čovjek, poginut će čovjek, alooo.

Jovanović je uživao u nesigurnoj vožnji, a u jednom trenutku rekao: 'Stani!', ali ne zato jer mu je neugodno, već samo da izvadi ključeve iz džepa da mu ne bi ispali.

Njegov otac je Milan Jovanović, bivši nogometaš koji je dres Srbije nosio 44 puta, a igrao je za Liverpool u deset utakmica.

- Stvarno ne znam ništa o tome. Ne mogu komentirati jer ne znam o čemu se radi, a i znate da izbjegavam pričanje o sinovima - kratko je rekao Jovanović stariji za Informer.