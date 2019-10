Šokirala u srpskom realityju: 'Spavala sam s 50.000 frajera'

Nakon što je izazvala skandal tako da je oralno zadovoljila pred kamerama natjecatelja srpskog reality showa 'Parovi', Vida Kokić (48) ispričala je svoju priču. Jedna od kandidatkinja reality showa prostitucijom se bavi čak 31 godinu.

- Sa 17 godina obiteljski prijatelj me odveo u Italiju. Odmah me natjerao da stopiram na ulici i budem prostitutka. Kada jednom uđete u taj posao, nema povratka. Poslije Italije vodili su me u Nizozemsku, Njemačku i širom Europe. Iskreno, meni je to bio odličan posao zato što sam zarađivala astronomske cifre. Za noć sam znala zadovoljiti i po 30 muškaraca i zaraditi 61 tisuću kuna. Spavala sam sa ljudima svih vjera i nacija, od Afganistanaca i Pakistanaca, preko Kineza do Amerikanaca i Rusa. Međutim, nakon četiri godine shvatila sam da tijelo mogu dobro unovčiti i u Srbiji te sam se vratila kući - ispričala je Vida za Informer.

Vida je priznala kako je prostitucijom zaradila skoro milijun eura, odnosno više od sedam milijuna kuna, ali sav je novac potrošila.

- Kockam se od kada sam bila maloljetna. Igram poker i sve igre sa kartama, aparate, rulet, kladionicu... Svaki dan sam u kasinu - govori Vida te dodaje kako su sa njom uživali brojni srpski političari, biznismeni i sportaši, ali i obični ljudi.

- Jednostavno sam im mogla pružiti ono što su htjeli. Neću lagati, ovaj posao je često i meni bio užitak. Zato nisam uvijek uzimala novac, nekada mi kupe parfem, a nekad slatkiše - priča Vida koja je rodila šest dječaka i četiri djevojčice.

- Sjećam se jedne večeri, pred termin za porođaj. Sjedim kod kuće gladna i nemam kune za hranu. Izađem na cestu i stane mi čovjek. Zamolila sam ga da ga oralno zadovoljim, ali on ne želi, već mi kaže da mašta o tome da ima spolni odnos sa trudnicom. Imali smo intimni odnos u 23 sata, meni je vodenjak pukao i porodila sam se u 2.30. I nakon svega ujutro sam bila u kasinu - ispričala je Vida u šokantnoj ispovijesti.

- Naživciram se kada čujem moje kolegice kako se predstavljaju da su starlete. A sve su to prostitutke kao i ja. Jedina je razlika što je njihova tarifa deset puta veća i što imaju novaca za operacije i silikone, a ja nemam ni para da napravim nove zube - navela je ona na kraju.