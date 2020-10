Sonja je napravila međimursku gozba i zadivila: 'Genijalna je'

<p>Ovaj će se tjedan u 'Večeri za 5 na selu' kuhati i veseliti u Međimurju i Hrvatskom zagorju, a <strong>Sonja</strong> iz Praprčana bila je domaćica koja je probila led i u svom domu ugostila pismoslikaricu <strong>Karmen</strong>, umirovljenika<strong> Antuna</strong>, trgovkinju<strong> Nikolinu</strong> i slastičarku <strong>Gordanu</strong>. Pripremila im je predjelo naziva Međimurski bregi, glavno jelo Potrti kotač i desert Babičina duga. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vampirica šokirala jelima u showu </strong></p><p>Sonja je srdačno dočekala goste, nazdravili su međimurskom žesticom i počeli s večerom. Domaćica je prvo poslužila guščja jetra s džemom od aronije, a potom gostima objasnila da su trebali večerati ispod kivi brajde, no kiša ih je spriječila u tome.</p><p>- Pašteta je bila fantastična - komentirao je Antun predjelo, a i Gordanu je osvojila.</p><p>- Ta kombinacija paštete i marmelade je fantazija - rekla je slastičarka, a oduševila je i Nikolinu koja dosad nije probala guščju paštetu. </p><p>Nakon iznimno uspješnog predjela Sonja je poslužila glavno jelo: pureće rolice s trgancima, a kandidati su komentirali da je porcija bila jako velika. 'Ne preferiram velike porcije, ali danas mi to nije smetalo ni najmanje', hvalila je Nikolina glavno jelo, a Karmen trgance. Gordana je također pohvalila jelo i objasnila kandidatima kako ima alergiju na gluten te da možda neće svaki put sve pojesti, ali će probati.</p><p>- Svi su to super prihvatili jer vide da neću dramatizirati oko toga. Pa i da dobijem osip ili nešto, neće se ništa loše dogoditi za tih par dana - rekla je slastičarka. </p><p>Došao je red i na međimursku gibanicu. 'To je najbolji desert koji postoji, savršen je!' komentirao je Antun, a Karmen dodala: 'Pa tko se ne bi veselio međimurskoj gibanici? Kad vidiš one lijepe slojeve, prva liga.'</p><p>Svima se svidjela gibanica i hvalili su domaćicu. 'Lijepo je to napravila i okus je bio fin', rekla je Karmen. </p><p>Poslije večere Sonja je izvela goste ispred kuće, gdje ih je čekao cijeli bend pa su malo i zapjevali! 'Jako lijepo, bila je to točka na i', rekla je Nikolina. Uslijedilo je ocjenjivanje; Antunu je sve bilo izvrsno, ali kako je bila tek prva večera, odlučio se devetku. Gordana je dala ocjenu deset zato što joj je sve bilo fantastično, Nikolina je dala devetku jer su je oduševili predjelo i desert, a Karmen je dala desetku jer joj je sve bilo odlično. </p><p> </p>