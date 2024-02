Sonja Kovač otkrila koliko dugo je pokušavala zatrudnjeti: Niste sami, puno parova prolazi to...

Influencerica Sonja Kovač (39), koja trenutno čeka prvo dijete sa zaručnikom Goranom Mandićem, otkrila je koliko su dugo pokušavali zatrudnjeti, pa uputila riječi ohrabrenja svima u sličnoj situaciji.

- Oko dvije-tri godine. Jakoooooo duga priča, ali trenutno samo želim uživati u trudnoći. Ono što vam želim reći je kako - niste sami! Jako puno parova i to sve više mladih ima problema sa začećem. Puno stvari utječe na to: od hrane koju jedemo, nedovoljnog kretanja, nekih medicinskih stanja, pada kvalitete spolnih stanica, korona je također puno doprinijela smanjenju kvalitete muških i ženskih spolnih stanica itd. Ako nešto dovoljno želite u životu i istinski vjerujete u to, to će vam se i ostvariti, samo morate biti ustrajni! Ovo vrijedi za svaki segment života - napisala je Sonja na Instagramu.

Istaknula je da razumije kroz što prolaze parovi koji silno žele dijete, ali i da se ne bismo trebali bojati razgovora o tome.

- Jako puno žena doživi spontani pobačaj u ranim tjednima ili mjesecima makar ljudi ne pričaju o tome, niste jedine i ne događa se samo vama. Također, ne znači kako više nećete uspjeti ostati trudni i imati zdravu trudnoću: iza kiše uvijek dolazi sunce, a između se pojavi duga i vaša rainbow baby. Ako vam ne ide neko vrijeme, potražite pomoć MPO stručnjaka, IVF nije bauk! Kad ti kažu pokušaj se opustiti i otpustiti, koliko god bilo iritantno u tom trenutku i teško za shvatiti, kasnije zapravo ispadne istina - dodala je influencerica.

Prisjetimo se, Sonja je krajem prošle godine otkrila sretne vijesti da ona i Goran čekaju prvo dijete. Krajem siječnja su otkrili i da čekaju djevojčicu.