Sonja Kovač pokazala trudnički trbuščić: 'Već smo na pola puta'

Infuencerica Sonja Kovač (39) krajem prošlog mjeseca podijelila je s pratiteljima da sa zaručnikom Goranom Mandićem čeka prvo dijete. Ne krije uzbuđenje što će uskoro postati mama.

'Moj je red'

- Za sve nas ženice na koje je došao red da u 2024. postanemo mame. Koji mjesec vam je termin - napisala je Sonja u opisu videozapisa na kojem sretno pokazuje trudnički trbuščić, a u komentarima joj se javilo mnoštvo žena koje su u drugom stanju kao i ona.

Trudna 20 tjedana

Prije nekoliko dana podijelila je fotografiju u blagdanskom duhu u crvenoj pidžami na sobove i rogovima na glavi.

- Zvali su me #tRudolfica ovih blagdana. Već smo na pola puta, kako vrijeme brzo prolazi - napisala je u opisu fotke i dodala da je u 20. tjednu trudnoće.

Zaručila se na Maldivima

Sonja je već više od 10 godina u vezi s Goranom, a 2022. godine ju je zaružio na Maldivima.

- Ja sam zapravo znala da će se to jednog dana dogoditi. To je sve toliko normalno kada si toliko dugo zajedno i nama je samo bitno da se volimo - rekla je influencerica tada za IN Magazin i dodala da je Goran zaruke planirao godinu dana.

