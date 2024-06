Sonja Kovač slavi 40. rođendan, prvi kao majka: 'Želja nemam, već sam dobila najljepši poklon'

Sretan mi! Ja želja više nemam, najljepši poklon sam već dobila!, poručila je emotivno Sonja Kovač u utorak na Instagramu. Influencerica i glumica proslavila je 40. rođendan, a obilježila ga je snimkom kćeri, čije je rođenje promijenilo njezinu svakodnevicu.

- Iza svake okupane, dotjerane i mirišljave bebe, stoji majka koja izgleda kao skitnica! - napisala je uz video u kojem je malena dotjerana, a Sonja nasmijana s mrljom na majici.

Malena, čije ime Sonja još nije otkrila, stigla je na svijet 10. svibnja u jednoj zagrebačkoj bolnici.

- Samo si ti još nedostajala. Najljepši dan u našim životima, naše maleno čudo - poručila je tad emotivna Sonja na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Kćer je dobila sa zaručnikom Goranom Mandićem. Par je spojila ljubav prema putovanjima, egzotičnim destinacijama i pokeru, kojim se Mandić profesionalno bavi.

Sa Sonjom Kovač zaručio se 2022. nakon deset godina veze, a kupili su i zajedničku nekretninu u Zagrebu. Goran je pred Sonju kleknuo na Maldivima, a ona je rekla da.

- Ja sam zapravo znala da će se to jednog dana dogoditi. To je sve toliko normalno kada si toliko dugo zajedno i nama je samo bitno da se volimo - poručila je tad za IN Magazin te otkrila da je Goran planirao zaruke čak godinu dana.

Foto: Instagram

- Ukrao mi je jedan prsten iz moje sobe, nije ih više htio uzeti da ne bih skužila, pa ga je nosio u draguljarnice da bude točna veličina. Pa nisam mislila da može tako skrivati stvari od mene - objasnila je.

Što se svadbe tiče, Sonja je poručila i da nije cura koja se drži konvencionalnih pravila.

- To Sonja nije! Poznavajući mene, ja se nadam da će biti za deset godina - rekla je.

Foto: Instagram