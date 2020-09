Sonja: Ne zamjeram onima koji kažu da su influenceri lijenčine; Pokos: Taj koncept je bolestan

<p>Glumica i influencerica <strong>Sonja Kovač</strong> (36) gostovala je u emisiji RTL Direkt, a tema razgovara bili su 'influenceri' i njihov posao. Sonja je sebe nazvala digitalnom poduzetnicom i pojasnila što to ona točno radi. </p><p>- To je osoba koja stvara kreativni sadržaj koji na određeni način plasira na društvene mreže kroz određenu nišu. Kad kažem nišu mislim na modu, putovanja, kozmetiku - pojašnjava. </p><p>Ljudi nisu dovoljno informirani, žele znati je li to legitiman posao, jesu li plaćeni porezi... Teško im je shvatiti da samo jedna osoba stoji iza svega toga, kaže Sonja, koja ima puno posla da bi zadržala gotovo pola milijuna ljudi koji je prate na Instagramu. Ispričala je i na koji način sve funkcionira. </p><p>- Većinom brendovi prilaze nama, stvaramo koncept... Ne radimo sve sami, u početku pomažu prijatelji, obitelj i zahvalna sam im što su mi u početku pomagali. Kasnije onda imaš pomoćnike, treba doći do određenog nivoa da bi imao zaposlene, ali imam vanjske suradnike. Ima puno posla; i fotografiranje, obrada videa, cijeli sadržaj... - tvrdi Kovač. Osim toga, bitan je i poduzetnički dio posla. </p><p>- Moraš znati kako voditi posao, kako komunicirati s klijentima, kako pregovarati, dogovarati sastanke - priča. </p><p>Voditeljica <strong>Mojmira Pastorčić</strong> istaknula je kako joj to sve zvuči kao lagodan život, ali Sonja je rekla kako je to zapravo samo krajnji rezultat. </p><p>- To je kod nas popularno, samo se samo vidi krajnji rezultat, a ne i što stoji iza toga. Ima puno posla, ali sam možeš svoje vrijeme posložiti - govori influencerica. Dodala je i kako se čula s prijateljicama koje rade 'vani' i kako je njima lakše jer su krenule ranije, npr. prije deset, sedam godina i skupile su puno pratitelja. </p><p>Dotaknula se i teme cijena, s obzirom na to da je upravo Sonja jednom prilikom slučajno objavila cjenik svojih usluga i objava. </p><p>- To je bila jedna moja nepažnja, ja sam malo ovako tip koji je rastresen. Ništa to nije zapravo nešto što se ne zna. Brend pošalje ponudu, kao za svaki drugi posao moraš imati brendove koji te preporučuju, koji stoje iza tebe, to je kao CV (op.a. životopis) za svaki posao. Cijene su svima dostupne, svima koji žele raditi s influencerima - kaže Kovač. </p><p>Što se tiče oni koji tvrde kako su to samo osobe koje su niškoristi, kako su lijenčine i da se samo naslikavaju, Sonja kaže da im ne zamjera.</p><p>- Svatko ima pravo reći svoje mišljenje, lajkati nešto ili ne, pratiti nekog ili ne. Možda da sam i ja na njihovom mjesto, ne bih razumjela ovaj posao. Ne zamjeram im - zaključila je. </p><p>E, sa Sonjom se ne bi složila <strong>Vlatka Pokos </strong>(50), koja je na svom Instagram profilu podržala redatelja Dalibora Matanića i oplela po influencerima. </p><p>- Imam potrebu uključiti se u raspravu o tzv. 'influencerima', o kojima, odmah ću to jasno reći, mislim sve najgore iz nekoliko razloga. Poštujem ljude koji imaju talent, iskustvo i znanje koje mogu podijeliti sa svijetom pa pritom nešto i zaraditi, zašto ne? Međutim, 'influenceri' su uglavnom ljudi koji ne posjeduju nijednu navedenu kvalitetu. Koncept u kojem si netko, počesto vrlo mlad, neobrazovan i bez iskustva, umišlja da kroz život treba prolaziti i 'uspjeti' poput bijednog parazita, je bolestan - rekla je i nastavila:</p><p>- Užasava me što djeca i mladi ljudi odrastaju u tom bolesnom, lažnom svijetu, vjerujući da je to pravi život i usvajajući potpuno nakaradne obrasce ponašanja i lažne vrijednosti društvenih mreža. Apsolutno se slažem sa svime što je rekao Dalibor Matanić i ne vidim zbog čega se ispričao. Svaki čovjek koji zarađuje svojim talentom i radom, grozi se i prezire ovu hordu prodavača magle, bolesti modernog doba.</p>