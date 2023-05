Sophia Hadjipanteli zablistala na premijeri filma u Cannesu, u prvom planu su bile guste obrve

Manekenka Sophia Hadjipanteli (25) se u subotu na premijeri filma 'Killers Of The Flower Moon' u Cannesu pojavila u dugoj crnoj haljini s kamenčićima, no, glamurozna haljina ipak nije bila u prvom planu.

Ono što je svima odvraćalo pažnju bile su njezine guste obrve. Sophia već godinama ne uređuje obrve, štoviše, dala im je i ime. Zove ih 'Veronika'.

Foto: Manuele Mangiarotti / ipa-agency.net

Manekenka je zablistala u dugoj crnoj haljini s dubokim izrezom ispod kojeg su se nazirale njezine bujne grudi. Haljina se sastoji od povezanih rukavica prepunih sitnih kamenčića.

Foto: Profimedia

Također je imala dva proreza sprijeda kako bi otkrila duge noge. Na nogama je nosila crne štikle, a cijeli outfit dodatno osvježila visećim naušnicama.

Manekenka je kosu zalizala i svezala u rep, odlučila se za nježniju šminku, a obrve dodatno naglasila crnom olovkom.

Foto: Manuele Mangiarotti / ipa-agency.net

Podsjetimo, Sophia je prije nekoliko godina pokrenula kampanju 'Unibrow movement'. Na društvenim mrežama redovito objavljuje fotografije i ne diraju je loši komentari.

Manekenka je 2018. u emisiji 'Good morning Britain' izjavila kako ne želi mijenjati ništa.

- Oduvijek sam bila poznata po tome da mijenjam svoj izgled i radim ono što stvarno želim - rekla je.

