Sophia Loren vratila se filmu u 87. godini: Nekoć su joj govorili da nije lijepa, da smanji nos...

Oscara je talijanska glumica dobila 1962. za glavnu žensku ulogu u ratnoj drami 'La Ciociara', no njezina karijera započela je i puno prije toga. Još kao tinejdžerica je glumila, a debitirala je na filmu davne 1950.

<p>Glumica <strong>Sophia Loren</strong> (86) vraća se na velike ekrane nakon jedanaestogodišnjeg izbivanja, a već od petka, 13. studenog, publika će ju moći gledati u nadolazećoj Netflixovoj drami 'The Life Ahead', čiji je redatelj ujedno i njezin sin <strong>Edoardo Ponti</strong> (47). </p><p>- Kada mi je sin ponudio ulogu, bilo je to kao ostvarenje mog najvećeg sna. Nisam se dugo premišljala hoću li prihvatiti poziv - rekla je glumačka diva i prekinula mirovinu.</p><p><strong>POGLEDAJTE TRAILER FILMA:</strong></p><p>U filmu ima ulogu gospođe Rose, Židovkinje koja je preživjela holokaust. Iako je na filmu nije bilo više od desetljeća, a za redateljskom palicom je član obitelji, kod Loren nema opuštanja. Ispričala je kako se za ovu rolu pripremala i po 10 sati dnevno. </p><p>Inače, Sophia Loren Oscara je dobila 1962. za glavnu žensku ulogu u ratnoj drami 'La Ciociara', no njezina karijera započela je i puno prije toga.</p><p>Već sa 16 godina okušala se u manekenstvu, a tada su joj rekli da bi za nju bilo najbolje da uzme satove glume. Uskoro je potpisala ugovore za snimanje pet filmova za produkcijsku kuću Paramount i uspjeh je bio nadomak ruke.</p><p>Ipak, unatoč reputaciji prekrasne zvijezde, i njoj je, baš kao <strong>Judy Garland</strong>, na početku karijere rečeno kako nije dovoljno lijepa za showbizz. I to ni više ni manje, nego od strane njezinog tada budućeg supruga, 22 godine starijeg talijanskog producenta <strong>Carla Pontija.</strong> </p><p>'Nemoguće ju je fotografirati. Njezino lice je prekratko, usta prevelika, a nos predugačak', govorili su. Umjesto da stane na njezinu stranu, Ponti je samo 'dolio ulje na vatru'. Upitao ju je - je li ikada razmišljala da 'ublaži svoj dominantni profil lica'. Sofiju je to razbjesnilo. </p><p>- Carlo, ako mi sugeriraš da moram odsjeći komad nosa kako bi snimala filmove, onda se ja vraćam nazad u Pozzuoli. Nemam namjeru smanjivati nos - odgovorila mu je. A zašto i bi, kad je bila dovoljno dobra glumcu <strong>Caryju Grantu</strong>. Legenda zlatnog holivudskog doba trudila se osvojiti ju i zaprositi. </p><p>Godine 1958. na setu romantične komedije 'Kuća na vodi' Sophiju pokušava osvojiti Grant, tada 54-godišnjak koji iza sebe već ima glavni dio svoje cijenjene filmografije. Grant ju nastoji pridobiti dnevnim isporukama cvijeća, udvaranjem i obećanjima o braku, ali mu to ne polazi za rukom.</p><p>- Imala sam samo 23 godine i privlačio me Cary, ali nisam se mogla udati za diva iz strane zemlje. Carlo je bio iz mojeg svijeta, pravi Talijan i znala sam da ga ne mogu ostaviti - rekla je. </p><p> </p><p>U potpunosti je obilježila filmske šezdesete ulogama u filmovima 'Jučer, danas, sutra', 'Brak na talijanski način', a 1964. godine je za ulogu u filmu 'The Fall of the Roman Empire' dobila rekordnih milijun dolara.</p><p>Osamdesetih se više posvetila obitelji, pritisak Hollywooda bio je jak, ali njena je karijera nastavila nešto laganijim tempom. Posljednjom ulogom u filmu svoga sina ujedno obilježava nevjerojatnih 70 godina u filmskoj industriji. </p><p> </p>