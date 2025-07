Šovagović i Violić vezu su htjeli držati u tajnosti: U Puli dobili nagrade za uloge brata i sestre

Film 'Dobra djeca' redatelja Filipa Peruzovića je na Pulskom filmskom festivalu u srijedu osvojio čak četiri Zlatne Arene. Među njima su nagrade za scenarij koji su dobili Nikolina Bogdanović i Filip Peruzović, Filip Šovagović dobio je nagradu za najbolju glavnu mušku ulogu, a Nina Violić za najbolju glavnu žensku ulogu. Zlatna Arena za fotografiju pripala je Tomislavu Sutlaru.

U ovom projektu su životni partneri postali - filmski. 'Dobra djeca' iz naslova su upravo Violić i Šovagović koji glume brata i sestru koji nakon majčine smrti moraju provesti tri dana skupa kako bi raščistili obiteljsku kuću. Ranije su već ispričali kako im je bilo dobro na snimanju te da privatno i poslovno nisu previše miješali.

Pula: Mirotvorac, pobjednik 72. Pula film festivala | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

- Snimanje je trajalo tri tjedna, u jednom objektu smo uglavnom bili i onda smo između scena učili tekst za sljedeće scene pa smo zapravo cijelo vrijeme bili likovi - rekao je Filip Šovagović nedavno u emisiji Zvjezdana prašina.

Ovo im nije ni prvi film koji su radili zajedno, glumili su u 'Tri muškarca Melite Žganjer' te 'Puška za uspavljivanje'. No, nisu morali graditi odnos kao što je to bilo u filmu 'Dobra djeca'.

- Kada na setu provedeš po 10-12 sati na dan, a u to dodaš i vrijeme na put koliko ti treba od Zagreba do Samobora, gdje se film snimao, nema tu previše ni vremena ni prostora za neke razgovore. Ostane ti točno toliko koliko ti treba da se naspavaš - rekao je za Gloriju Šovagović.

Pula: Mirotvorac, pobjednik 72. Pula film festivala | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Uskoro ih očekuje još jedan zajednički projekt u kojem će ponovno igrati brata i sestru. Riječ je o Čehovljevom 'Galebu'.

Šovagović i Violić zajedno su već nekoliko godina, a nastojali su što dulje čuvati svoju vezu od javnosti.

- Dogovorili smo se da nećemo govoriti u javnosti o našoj vezi i tako smo se sačuvali dvije godine. Onda me zeznuo jer je pred premijeru svoje predstave 'Zagreb 2020' dao intervju u kojem je sve izblebetao i onda me sprdao da je njegov intervju čitaniji od mog. Ali to je možda novo normalno da frajeri pričaju o ljubavi, a frajerice o poslu - ispričala je prije nekoliko godina Violić za Večernji list.

Zagrebačka premijera redateljskog prvijenca glumice Nine Violić | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Osim filma 'Dobra djeca' koji je osvojio četiri nagrade, film 'Fiume o morte' osvojio ih je čak šest, i to za režiju, produkciju, casting, scenografiju, kostimografiju i masku. Veliku Zlatnu Arenu, nagradu za najbolji film, osvojio je 'Mirotvorac' redatelja Ivana Ramljaka, producenta Nenada Puhovskog, scenarista Dragutina Hedla, Hrvoja Zovka, Ivana Ramljaka i produkcijske kuće Factum.