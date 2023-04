Spektakl dvojice umjetnika u Zagrebu! Stefan Milenković i dr. Nele Karajlić uskoro nastupaju

Očekuje vas neviđeno iskustvo spajanja klasičnih djela s rock glazbom, a sudjeluje rock sastav (bubanj, bas gitara, gitara i klavijature) s jedne strane i gudački oktet s druge strane, te autori 'sukobljavaju' rock pjesme s određenim djelima iz glazbene povijesti, a njihovu muziciranju pridružit će djela Pachelbela, Beethovena, Čajkovskog, Mozarta, Šostakoviča, Vivaldija, Rimskog Korsakova...

Foto: PROMO

Opis je to gostovanja 'Rock el Classica' u zagrebačkom Hala Parku 17. lipnja. To je novi koncept spajanja rock glazbe s klasičnim djelima na do sada neviđeni način, a čine ga dr. Nele Karajlić i Stefan Milenković.

Foto: PROMO

- Uživam u eksperimentima. Spojevima nespojivog. Cijeli moj život bio je eksperiment. I Zabranjeno pušenje, i Top lista nadrealista, i No smoking orchestra - rekao je Karajlić.

Foto: PROMO

- Izazov mi je uvijek bio vodilja u karijeri i težim stvarima koje me stimuliraju, koje mi omogućavaju da rastem i da se razvijam kao osoba i kao umjetnik. Neletova karijera i pristup ne samo muzici već i kreativnom procesu generalno: način razmišljanja o sceni, energiji i dramaturgiji me je uvijek inspirirao. U našim dosadašnjim kreativnim ukrštanjima smo već razvili mnoge ideje koje me oduševljavaju potencijalom. Siguran sam da će publika otići s našeg koncerta sa jakim utiskom da su prisustvovali nečemu što je jedinstveno i nezaboravno i da će direktno osjetiti naš iskren entuzijazam i energiju u ovom projektu. Jedva čekam - dodao je Milenković.

Najčitaniji članci