'Spektakl koji nas očekuje na Dori bit će melem za oči i uši'

U hotelu Milenij u Opatiji organizirana je konferencija za medije povodom Dore, večerašnjeg izbora hrvatske pjesme i predstavnika na Pjesmi Eurovizije, koji će nas predstavljati u svibnju na Eurosongu u Rotterdamu, i na kojoj je istaknuto kako je sve spremno za spektakl.

Na konferenciji su sudjelovali Kazimir Bačić, Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije, Ivo Dujmić, gradonačelnik Grada Opatije, Igor Štok, direktor dvorane Marino Cvetković, Ilija Turić, direktor hotela Milenij naših domaćina Amadria park hotela, Klaudija Čular, urednica CD-a Dore 2020. i PR Croatia Recordsa, Tomislav Štengl, voditelj projekta Glazbeni dani HRT-a i DORA 2020. kao i večerašnji natjecatelji.

- Spektakl koji nas večeras očekuje bit će, nadam se, melem za oči i uši kako za naše gledatelje, tako i za naše slušatelje. U izravnom prijenosu HRT-a večeras nas očekuje natjecanje 16 pjesama koje se natječu za prestižnu statuu Dore i hrvatsku ulaznicu za Eurosong 2020. Hrvatska radiotelevizija uložila je veliki produkcijski i organizacijski napor kako bi ovaj spektakl napravila što bolje. Svim izvođačima i autorima pjesama večeras želimo puno sreće, i neka pobijedi najbolji kojeg će uz naš stručni žiri izabrati upravo glasovi hrvatskih gledatelja spektakla izbora pobjednika ili pobjednice Dore 2020. - rekao je glavni ravnatelj HRT-a.

Gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić još je jednom izrazio zadovoljstvo zbog suradnje s HRT-om i održavanja Dore u Opatiji.

- Pobrinuli smo se za svaki detalj u vezi organizacije, čak će i vrijeme biti lijepo, a Grad Opatija danas sve goste Dore časti besplatnim parkingom - rekao je gradonačelnik.

Igor Štok, direktor dvorane Marino Cvetković iz koje se večeras emitira Dora, zahvalio je HRT-u na tome što je ove godine još više podigao ljestvicu u odnosu na prošlogodišnju Doru.

Tomislav Štengl, voditelj projekta Dore 2020., zahvalio je svim izvođačima koji se pripremaju za večerašnji nastup.

- Nadam se kako ćemo večeras imati jedan veliki spektakl te kako ćemo dobiti dobru pjesmu pobjednicu. Uživajte večeras - zaključio je.

Potom su svi izvođači pozirali akreditiranim novinarima, fotoreporterima i tv-ekipama, a direktor hotela Milenij je svima još jednom poželio dobrodošlicu u njihove hotele te glavnom ravnatelju HRT-a predao poseban dar - čokoladnu statuu Dore koju su ispekli njihovi slastičari.

U nastavku vam još jednom donosimo redoslijed izvođenja pjesama na 'Dori 2020.':

Elis Lovrić - Jušto (E.Lovrić – E.Lovrić/M.Zec)

Bojan Jambrošić - Više od riječi (A.Šola – S.Gleđa/D.Žagmeštar)

Edi Abazi - Coming home (S.Sekulović Skansi)

Zdenka Kovačiček - Love, Love, Love (M.Mihaljević – B.Mihaljević/H.Grčević)

Alen Vitasović & Božidarka Matija Čerina - Da se ne zatare (R.Pilepić – D.Rapotec Ute)

Đana - One (R.Stipišić – L.Mrduljaš)

Aklea Neon - Zovi ju mama (D.Zovko/P.Kladarin – D.Zovko – D.Zovko/P.Kladarin)

Nikola Marjanović - Let's forgive (A.Karas – J.Kaplowitz/R.Vnuk/D.Šomen/A.Caković/A.Karas)

Lorenzo feat Dino Purić & Reper iz sobe – Vrati se iz Irske (Lorenzo – Lorenzo/Reper iz sobe – Z.Dusper Dus)

Marin Jurić Čivro - Naivno (B. Kolarić/M.Kolarić/M. Matijević Sekul – M. Matijević Sekul)

Lorena Bućan - Drowning (I.Huljić – L.Škaro)

Indira - You Will Never Break My Heart (B.Mihaljević/A.Crotti/D.Medalie – I.Levak/D.Medalie – B.Mihaljević/A.Crotti)

Jure Brkljača - Hajde nazovi me (M.Rus – F.Boić)

Colonia - Zidina (B.Đurđević – V.Đurđević – B.Đurđević)

Mia Negovetić - When it Comes to You (A.Wrethov//Linnea Deb/Denniz Jamm/M.Negovetić)

Damir Kedžo - Divlji vjetre (A.Pecotić – B.Šalamon Shalla/M.Rodić)

