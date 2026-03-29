RASPLESALE CIJELI STUDIO

Spektakl! Pogledajte kako su Iva i Laura u 'Tvoje lice zvuči poznato' utjelovile Severinu

Piše Dora Pek,
Laura je izvela pjesmu 'Mili moj', a Iva ‘Tvoju prvu djevojku’. Potom su zajedno zaplesale i dodatno podigle atmosferu hitom 'Italiana' u duetu

Ja mogu reći jednu stvar - velika je prednost u ovakvoj situaciji imati ovoliko talenta i ovoliko imitacije. Zaista, meni se kao vašem omiljenom članu prosudbene komisije zavrtilo u glavi. Stvarno ste bile predivne, ovo nije samo diplomatski odgovor - mi smo vidjeli Severinu koja je srela Severinu, rekao je Goran Navojec nakon nastupa Ive Ajduković i Laure Sučec u četvrtoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato'.

Obje su na pozornici utjelovile Severinu. Laura je izvela pjesmu 'Mili moj', a Iva ‘Tvoju prvu djevojku’. Potom su zajedno zaplesale i dodatno podigle atmosferu hitom 'Italiana' u duetu. Publika je bila na nogama, a energiji nisu odoljeli ni članovi žirija koji su se pridružili plesu.

- Zaista ste bile fenomenalne! Ja ne znam kako to uopće možemo gledati odvojeno - rekao je Enis Bešlagić.

- Djevojke, ma bile ste fantastične - dodao je Mario Roth.

- Beba kaže da je ovo bio spektakl! Zapalile ste scenu potpuno, digle nas na noge... Predivno! Cure, svaka vam čast - izjavila je Martina Stjepanović Meter.

Iva i Laura već su dobro poznata imena. Iva Ajduković rođena je u Sinju. Svoj glazbeni talent pokazivala je još od djetinjstva, kad je počela osvajati nagrade na dječjim natjecanjima i festivalima. Široj publici postala je poznata nastupima u emisiji 'Volim Hrvatsku', a svoj talent dodatno je razvila u mjuziklu 'Kosa' u Kazalištu Komedija. Tijekom karijere surađivala je s mnogim domaćim glazbenicima te se profilirala u pop-rock žanru. Osim toga, već je osam godina prepoznatljiv glas Otvorenog radija.

Laura Sučec, poznata i kao laurakojapjeva, studentica je glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i jedna od mladih glazbenica koje aktivno grade karijeru na više područja. Osim pjevanja, bavi se aranžiranjem, pisanjem pjesama i glazbenom produkcijom, a publika ju je šire upoznala kroz pjesmu 'NPC', jednu od najzapaženijih s prošlogodišnje Dore.

FOTO Poznati su i inteligentni: Ove zvijezde imaju visok IQ, a među njima je i jedan Hrvat!
JESTE LI ZNALI?

FOTO Poznati su i inteligentni: Ove zvijezde imaju visok IQ, a među njima je i jedan Hrvat!

Glumili su svakakve likove, neki su bili jako zbunjeni, drugi nisu bili baš najpametniji, a neki su, baš kao i oni - bili potpuni genijalci! Ali nisu samo glumci na ovoj listi, ima modela, glazbenica...
Šime Elez se iz idilične Toskane vratio u Split, a gdje je Maja?
HMM...

Šime Elez se iz idilične Toskane vratio u Split, a gdje je Maja?

U subotu se javio iz vjetrovitog i hladnog Splita. Nije poznato je li se i Maja vratila jer je, za razliku od prethodnih dana, utihnula na društvenim mrežama
FOTO Dolores Lambaša cijeli život tražila je ljubav života, ali tuga i bol su je pratile...
GLUMIČINA SUDBINA

FOTO Dolores Lambaša cijeli život tražila je ljubav života, ali tuga i bol su je pratile...

Dolores Lambaša danas bi slavila 45. rođendan da tog kobnog jutra, pred zoru, nije stradala u prometnoj nesreći pokraj Slavonskog Broda. Gledatelje je osvojila ulogama u serijama Ruža Vjetrova, Zakon ljubavi...

