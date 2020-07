A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on Jul 13, 2020 at 9:14am PDT

Spektakl u vrtu 'seksi djedice': Dimom 'helića' otkrio spol bebe

<p>Talijanski milijunaš i 'najseksi' djedica <strong>Gianluca Vacchi </strong>(52) prije dva mjeseca sa svojim pratiteljima podijelio je kako će uskoro dobiti dijete. S djevojkom, modelom<strong> Sharon Fonseca</strong> (25) čeka prinovu, a na društvenim mrežama otkrio je i spol djeteta. </p><p>Par je na zanimljiv način saznao da na svijet doći djevojčica. Naime, iz helikoptera je 'izbačen' ružičasti dim, a brojni pratitelji zatrpali su Instagram profil čestitkama. </p><p>- Svaka čast. Pročitao sam negdje da ćete dobiti dječaka, ali se baš radujem što na svijet stiže princeza - samo su neki od komentara na društvenim mrežama. </p><p>Ovaj osebujni Talijan već ima kćer <strong>Ginveru Mavillu, </strong>koju je dobio u vezi s bivšom partnericom još 2002. Proslavio se 2017. zahvaljujući plesnim videima koje je objavljivao, a brzo su se proširili po društvenim mrežama. </p><p>Tada su ga mediji povezivali sa<strong> Sharon</strong> iz Venezuele, a prije nje bio je u vezi sa supermodelom <strong>Giorgiom Gabriele,</strong> koja je zapravo zaslužna za prvo objavljivanje njegovih plesnih videozapisa.</p><p>Gianluca ima 52 godine, no mediji su ga brzo prozvali 'najseksi djedicom na svijetu' zbog prosijede kose i brade. One su mu zaštitni znak, kao i brojne tetovaže kojima je ukrasio tijelo. Slobodno vrijeme najradije provodi na luksuznim destinacijama diljem svijeta, a dok Sharon nije osvojila njegovo srce, uvijek se nalazio u društvu mladih djevojaka. </p><p>U nekoliko se navrata pisalo kako ima ozbiljne financijske probleme, no danas se njegovo bogatstvo procjenjuje na oko 350 milijuna britanskih funti (oko tri milijarde kuna). Dioničar je multinacionalnih kompanija IMA S.p.A., Interactive Groupa, it:Tesmeca, FIN Vacchi Finanziaria Italiane, vlasnik je First Investments SpA te osnivač brenda Toy Watch. </p>