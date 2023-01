Spektakularan doček 2023. u Šibeniku: Publiku je rasplesala svjetski poznata Roisin Murphy

'Najluđa noć u godini' je prošla, ali dojmovi se još uvijek nisu slegli. Poseban i spektakularan program bio je organiziran u Šibeniku, gdje je na novogodišnjem koncertu nastupalo više izvođača.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prva je na pozornicu na trgu ispred katedrale svetog Jakova izašla Ida Prester i bend Lollobrigida. Ida je ugrijala atmosferu i pripremila posjetitelje na pravi glazbeni spektakl.

Pola sata nakon ponoći na pozornicu je izašla svjetski poznata zvijezda Roisin Murphy, kojoj je ovo drugi nastup u Šibeniku. Prvi je bio 2018. godine na Tvrđavi sv. Mihovila.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Publika je bila izrazito uzbuđena što će čuti zvuke poznatih pjesama, ali su na kraju ostali malo razočarani. Roisin je pjevala samo sat vremena, a nije imala ni pratnju benda nego je pjevala uz matricu.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

POGLEDAJTE VIDEO: KUPANJEM U LEDENOM JARUNU POZDRAVILI 2022.

Neovisno o tome, atmosfera je bila sjajna, publika je od početka do kraja plesala i pjevala.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Roisin se na scenu probila sa svojim bendom Moloko, a njihove pjesme poznate su u cijelom svijetu. Hitove poput 'Sing It Back' i 'The Time Is Now' malo tko ne zna, stoga ne čudi da je trg u Šibeniku na dočeku bio krcat.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

A sve okupljene je u ponoć iznenadio i vatromet.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Najčitaniji članci