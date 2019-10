Špiček nije izdržao: 'Prekipjelo mi je pa sam morao dati otkaz'

Nisam zadovoljan kilažom, a bome nisu ni doktori, iako sam smršavio 15 kg, rekao nam je Tomislav Špiček (44), član žirija kulinarskog showa 'Tri, dva, jedan - kuhaj!'. Na dijetu je morao nakon što je zbog infarkta završio u kliničkoj bolnici Merkur, gdje je dočekao Novu godinu. Tad su mu najveća podrška bili supruga Višnja, kći Paula i sin Ivan. Upravo njih troje njegovi su najveći kritičari.

- Znaju mi reći: ‘Moglo je biti bolje’, evo baš neki dan sam radio rižoto od vrganja pa su se požalili da je riža prekuhana, to onda bude zezancija na moj račun - kazao je Špiček te dodao da, iako je profesionalni kuhar, kod kuće ipak najviše kuha kći Paula.

Infarkt je dobio zbog stresnog načina života. Imao je previše obveza i nije više mogao to balansirati pa je dao otkaz u restoranu u kojem je bio chef kuhinje.

- Početkom rujna je bio moj posljednji dan u restoranu. Posljednje dvije godine razmišljao sam o tome da dam otkaz, no to ne ide tako lako pa sam tek nedavno to riješio. Sad mi je puno lakše kad nemam toliko opterećenja. Ipak kad si chef kuhinje, stalno te zovu i vječno si u tome, od jutra do navečer. A ja stvarno moram čuvati zdravlje - priča nam Tomislav.

Otkrio je kako njegovi ukućani znaju pogledati 'Tri, dva, jedan - kuhaj!', no ne komentiraju previše show nego ih više zanima je li se nešto stvarno tako dogodilo kako je prikazano na TV-u. Nova sezona showa kreće u ponedjeljak, 21. listopada, a uz Špičeka kandidate će ocjenjivati Ivan Pažanin (34) i Željka Klemenčić (39). Njih dvojica nisu znali da im se Željka vraća u show.

- Vidjeli smo je tek prvi dan snimanja, bilo je to iznenađenje. Nedostajala nam je, ipak je ona velika podrška showu, mnogo je educirana, tako da je meni i Ivanu lijepo raditi s njom - priznao je Špiček.

Rekao je kako se sa svim članovima žirija jednako dobro slaže jer su svi oni, kaže, korektni i dobri.

- Ne slažemo se uvijek u mišljenju oko hrane, ali se slažemo kao ekipa. Pažanin je simpatičan, ima znanje, sve što treba imati za člana žirija. I privatno smo si dobri, bio je kod mene na imanju - otkriva nam.

Smatra kako na setu nema mjesta tenzijama, iako snimanja znaju biti naporna jer nekad traju više od 15 sati.

- U 9 sati smo u studiju, a znalo je biti dana da smo snimali do kasno. No meni to nije problem jer sam se navikao - rekao je. Smatra da nitko od njih nije najblaži član žirija jer sve troje pokude kad treba, kao što pohvale kandidata ako je to zaslužio. Na pitanje zašto je baš on predsjednik žirija, kratko nam je rekao: ‘To morate pitati ostatak ekipe’. Inače, nova sezona showa puna je noviteta pa su je snimali u novom studiju, a i promijenila su se neka pravila.

- Drago mi je što smo ove sezone mi kao žiri mogli utjecati na odabir kandidata s obzirom na to da smo ocjenjivali jela prije nego što smo fizički vidjeli kandidate. Odabrali smo deset parova, zadovoljan sam konceptom - kaže Špiček.

Show ima i novog voditelja pa je Doris Pinčić Rogoznica (31) dobila pojačanje. Ovaj put će kandidate bodriti s Domagojem Jakopovićem Ribafishom (48), kojeg su članovi žirija i više nego dobro prihvatili.

- Ribafishu svi pomažu osim mene, ja ga uvijek zezam. Primjerice, prije nego što krene najava, kažem mu: ‘Sigurno nisi tekst naučio, ti pojma nemaš’. A jednom sam mu rekao: ‘A gle, ako ne možeš, Batinićka stoji u redu da te zamijeni’ - priča nam Tomislav kroz smijeh.

Kaže da je najgore jelo koje je probao u showu sirova riblja juka, dok se najboljeg jela nije mogao sjetiti.

- Sigurno su to ona jela kojima sam dao desetke, mislim da sam do sada samo dva puta dao tu ocjenu - iskren je.

Otkrio nam je da najviše obožava jesti variva i juhe, a u slobodno vrijeme voli otići kod roditelja na imanje blizu Zaprešića, gdje pomaže u poslovima te se odmara.

- No prije svega na slobodan dan se prije svega volim dobro naspavati - zaključio je.

