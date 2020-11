Špiček: 'Sada radim po potrebi, kada me netko zove. Držim se, ali ugostiteljstvo je u krizi...'

Uskoro se na ekrane vraća 'Tri, dva, jedan -kuhaj' u božićnom ruhu i svima omiljeni chef Tomislav Špiček. I dalje pazi na zdravlje, drži se, iako je ugostiteljstvo u krizi

<p>Božićno izdanje RTL-ova kulinarskog showa “Tri, dva, jedan - ho, ho, ho!” uskoro se počinje emitirati na malim ekranima. Pet timova će pripremati slatke i slane delicije, a neki od kandidata su gledateljima i strogom ali pravednom žiriju poznati iz prijašnjih sezona showa “Tri, dva, jedan - kuhaj!”.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Jela će ponovno ocjenjivati dobro poznati trio: <strong>Željka Klemenčić</strong> (41), splitski chef <strong>Ivan Pažanin</strong> (36) i <strong>Tomislav Špiček</strong> (45). Oni do posljednjeg trenutka neće znati tko su kandidati pa će se iznenaditi kada vide poznata lica. Princip ocjenjivanja u kulinarskom showu bit će isti kao prije, a sve će se odvijati pod voditeljskom palicom <strong>Domagoja Jakopovića Ribafisha </strong>(50).</p><p>- Božićno izdanje ovog showa je jako dobro, natjecatelji se pripremaju. Bit će to sve u redu. Na repertoaru su tradicionalni recepti, bit će puno slatkih i domaćih stvarčica. Vidjet ćemo i nove specijalitete - otkrio nam je jedan od najpoznatijih zagrebačkih profesionalnih kuhara i prvih celebrity chefova u Hrvatskoj, Tomislav Špiček. On je svima dobro poznato lice, a njegovu su karijeru obilježila dva kulinarska showa - “Kruške i jabuke” i “Tri, dva, jedan - kuhaj!”. Sada se veseli božićnom izdanju emisije, a otkrio nam je i što se na Božić može naći na njegovu stolu. Raduje se blagdanima i druženju s obitelji. No priznaje kako tada ipak nije glavni u kuhinji, nego kuhaču u ruke i glavnu riječ preuzima njegova mama.</p><p>- Ona tada kuha za sve nas. Za mene i moju obitelj te sestru i njezinu obitelj. Uvijek se na stolu nađu juhica, kuhana junetina, obavezno purica s mlincima, salata, cikla, orehnjača, makovnjača, razne varijante slanoga, štrukle... Na Božić sam uvijek slobodan, ali ja obično obavim nabavu i pomognem mami sve pripremiti dan prije, nasolim puricu da stoji i slično. Tada sam samo pomoćni radnik - ispričao nam je Tomislav.</p><p>Priznaje kako se u vrijeme blagdana voli opustiti i priuštiti si hranu koju možda inače ne jede. Špiček je krajem 2018. godine doživio infarkt i završio u kliničkoj bolnici Merkur, gdje je dočekao i Novu godinu. Dva tjedna kasnije pustili su ga iz bolnice, a otad je promijenio životne navike. Isprva mu je bilo teško prilagoditi se zbog obaveza. Puno je radio te je svojedobno rekao kako je teško promijeniti se s obzirom na stresan tempo života kakav on ima.</p><p>- Mogu reći da sam do sada izgubio deset kilograma, ali ne pridržavam se sada nekakvog režima. Ne jedem slatko, no to ću si priuštiti za Božić i ovako neke blagdane. Tada volim pojesti malo makovnjače i orehnjače. Pazim da preko tjedna ne jedem puno mesa i ugljikohidrata, radije kuhamo variva, a onda si za vikend dopustim malo više - objasnio nam je poznati chef. No zbog trenutačne situacije s pandemijom korona virusa nije još otišao po savjet liječnika.</p><p>- Rekao mi je da budem doma ako mi je bolje i ako je sve u redu, objasnio je Špiček.</p><p>Najveća potpora su mu kći <strong>Paula</strong> i sin<strong> Ivan</strong>, koji ga opominju kada nešto prekrši. Kada se vratio iz bolnice početkom prošle godine, u stanu su ga dočekali nova trenirka i tenisice te frižider prepun povrća. Uz želju da pomogne ocu u drukčijem načinu života i Paula je počela tako živjeti. Već nam je ranije rekao kako su svi u njegovoj obitelji malo jači, osim njegove sestre. No veliko im je veselje zajednički ručak, osobito u nedjelju, kada je bogatije i “onako kako treba biti”. Poznati kuhar infarkt je dobio zbog stresnog načina života, a naposljetku je to eskaliralo otkazom u zagrebačkom restoranu gdje je bio chef kuhinje.</p><p>- Ipak kada si chef kuhinje, stalno te zovu i vječno si u tome, od jutra do navečer. A ja stvarno moram čuvati zdravlje - rekao nam je tada. Nakon te odluke bilo mu je puno lakše jer nije više toliko opterećen poslom.</p><p>- Sada radim prema potrebi, kada me netko zove. Držim se, ali ugostiteljstvo je u krizi, ne dobivam ponude za stalno zaposlenje. Nažalost, takva je situacija. No ja sam u redu što se toga tiče, imam puno vremena za sebe, puno sam s roditeljima - ispričao nam je Špiček i dodao kako si sada puno više može priuštiti no što je prije jer nema toliko obveza.</p><p>No s obzirom na čitavu situaciju s pandemijom korona virusa, tvrdi, nije mu svejedno.</p><p>- Svi moramo malo stisnuti, ne možemo si priuštiti sve kao što smo to mogli prije. Nismo sigurni kako će to na kraju sve biti - zaključio je Tomislav. S članovima žirija kulinarske emisije odlično se slaže. Iako im je mišljenje o hrani nekad različito, dobar je s njima privatno. Osobito sa Željkom Klemenčić, a voditelja Domagoja Jakopovića Ribafisha često je zafrkavao i u šali mu govorio kako će ga voditeljica <strong>Marijana Batinić </strong>(39) zamijeniti ako ne bude mogao voditi show.</p><p>Uz blagdanske delicije i studio emisije “Tri, dva, jedan - ho, ho, ho!” bit će prikladno ukrašen te će svi na setu, ali i pred malim ekranima, imati osjećaj da je Božić stigao.</p><h3>VRAĆAJU SE PROFI KUHARI</h3><p>Tim Gromača čine Doris Vlah i Luka Dančulović koji su sudjelovali u trećoj sezoni kulinarskog showa. Došli su do finala i završili na drugome mjestu. Gledatelji ih se posebno sjećaju po legendarnoj sceni kad je Luka Tomislavu Špičeku otpuhnuo šećer s tanjura u lice. Doris i Luka se inače oboje profesionalno bave kuhanjem, no u božićni specijal dolaze s pojačanjem - Lukinom suprugom Kristinom i njihovom 12-godišnjom kćeri Enom, koja često pomaže u kuhinji.</p><h3>FAVORITI IZ TREĆE SEZONE </h3><p>U timu Jovanovići sudjelovat će supružnici Verica i Dragan Jovanović koji su u trećoj sezoni showa slovili kao favoriti, ali u finalu njihovo jelo nije bilo dovoljno dobro za pobjedu. Nakon showa Dragan je otvorio Gastro klub, dok je Verica posvećena obiteljskom biznisu. Jovanovići su pomalo neobičan par koji je prepoznatljiv po svom stilu. U blagdanskom izdanju showa pridružit će im se i njihova djeca, sin Gabriel i kći Anika.</p><h3>UIGRANA EKIPA ISTRIJANA </h3><p>Supružnici Vladimir i Branka Pantović natjecali su se u trećoj sezoni showa te im je iznimno drago što će sad imati priliku žiriju pokazati sve što su u međuvremenu naučili. Oboje su strastveni kuhari i veliki gurmani. No u božićnoj će emisiji ovim Istrijanima u pomoć priskočiti njihova kuma Zlata te kumče Sanja, koja će biti zadužena za pripremu deserta. Ovaj tim nosi ime La Parenzana, a govore kako su dobro uigrana ekipa te da neće biti problema.</p><h3>REPERI SU POVELI SINOVE</h3><p>Tim Polupani zvončići čine reperi Marko Lasić Nered i Renato Đošić Renman, koji su sudjelovali u sedmoj sezoni kulinarskog showa. Sad će gledatelje opet zabavljati šalama i neobičnim receptima. Njima se pridružuju Markov desetogodišnji sin Karlo i Renatov sedmogodišnji sin Nico Zen, koji su ujedno najmlađi natjecatelji ovog showa. Oni će pažljivo nadgledati što kuhaju njihovi tate te biti zaduženi za čistoću na radnoj jedinici.</p><h3>FINALISTICE ŠESTE SEZONE </h3><p>Ružica Šoštar i Barica Bistrički bile su finalistice šeste sezone kulinarskog showa, kada su ostale zapamćene po svom narječju koji je nerijetko bio neshvatljiv preostalim kandidatima. Sada će se okušati u božićnom izdanju, a pridružit će im se Ružičin suprug Josip koji je radio kao kuhar 40 godina i njezina nećakinja, studentica Mihaela. Njihov tim nosi naziv Prigorci. Dobar adut u timskom natjecanju mogla bi im biti Mihaela, koja je vješta u pripremi slastica.</p>