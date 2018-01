Špičeka su iznenadili Nikolina i Otto: Postao bih vegetarijanac

Nabrijani tempo kuhanja na setu showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' nekim je parovima došao kao vjetar u leđa, dok je drugima dodatno pojačao nervozu pa su se pogreške pri kuhanju javljale jedna za drugom. Čak su i samouvjereni parovi kiksali, zbog čega se žiriju dizala kosa na glavi.

Foto: RTL televizija

- Ma, nevjerojatno! Ljudi s mora, a rade kardinalne pogreške. Šta im je? Je li to trema ili zbunjoza? Kakav je to koncept kuhanja? Srića da su imali zvono i da su me zvali u pomoć, da su me pitali. Ne znam šta bi vam reka - rekao je dežurni kuhar Ivan Pažanin nakon što ga su Martina i Ante, natjecatelji iz Dubrovnika, pitali kako napraviti rižoto od morskih plodova te što da rade sa sipom i lignjama.

Foto: RTL televizija

Nervoze i treme nije bilo kod Nikoline i Otta, mladog para koji je u sat vremena uspio pripremiti tri vegetarijanska jela 'za prste polizati'. Dok su kušali njihovu salatu sa slanutkom, karfiol ćufte i raviole u umaku od cikle, žiri je dijelio epitete poput božanstveno, fenomenalno i savršeno. Čak se i 'okorjeli' ljubitelj mesa, chef Tomislav Špiček, iznenadio saznavši da je hvalio jela u kojem je ricotta jedina namirnica životinjskog podrijetla.

- Neću puno trošiti riječi na vas. Samo ću reći da sam jako iznenađen jer je kod svakog vašeg jela bilo puno posla. Skidam kapu za sad - komentirao je Špiček. Dodao je kako već godinama priča da nikada neće biti vegetarijanac, ali da bi sada mogao postati jer mu nije padalo na pamet, dok je kušao Nikolinina i Ottova ukusna jela, da su bez mesa.

Foto: RTL televizija

- No, imam savjet za vas. A to je da sutra ne kuhate dobro. Jer oni koji sedam, osam puta zaredom dobro kuhaju obično ne dođu do kraja showa. A pred nama je jako dugačak put - rekao je Špiček Nikolini i Ottu te ih motivirao da svoju kreativnost i znanje rasporede na buduće epizode.

- Pohvala što ste išli u nekom drugom pravcu i niste koristili neke skupe namirnice, već ste uzeli najnormalnije, prizemne stvari i od njih napravili fantastično vegetarijansko jelo. A to nismo imali priliku, samoinicijativno, nikada probati u showu - priznao je chef Mate Janković prije nego li je svoj glas dao Riječanki i Zagrepčaninu.

Foto: RTL televizija

Hoće li Nikolina i Otto poslušati savjet Špičeka i bojkotirati kuhanje u sljedećoj epizodi showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' kako ne bi prerano 'izgorili' možete doznati već sutra u 21:15 na RTL-u.