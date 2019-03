Splićani se bune: 'To što mladi danas slušaju je poražavajuće' Rado se vraćam u Split, taj lijepi grad, a moja misija je uvijek ista. Želim da to bude nezaboravna večer i sigurno ću ostaviti srce publici. Bit će to pravi spektakl, rekla je Berović za 24sata